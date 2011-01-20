İngiltere Kuran yakmak isteyen rahibi istemiyor

T24

Kamusal tehdit

İngiltere İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Jones'un yaptığı sayısız açıklamanın, kabul edilemez karakterde bir kişi olduğunu kanıtladığını söyledi ve hükümetin kamu yararına ters düşen birinin ülkeye girişine istekli olmayacağını aktardı.İngiltere hükümetinin kamu güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen kişilerin ülkeye girişini yasaklayabiliyor. Terry Jones geçen yıl 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kuran yakma eylemi planladığını açıklamış ve uluslararası tartışmalara neden olmuştu.Tepkiler üzerine bu planından vazgeçen rahip Terry Jones, aşırı sağ görüşteki grupların daveti üzerine İngiltere'ye geleceğini açıklamıştı.Jones, Şubat ayında Luton kentinde İslam üzerine bir konuşma yapacağını bildirmişti. Terry Jones, İngiliz Savunma Birliği (EDL) adlı grubun "İngiltere ve Avrupa'nın İslamlaştırılmasını" protesto için düzenleyeceği bir mitingde, kalabalığa hitap edecekti.2009 yılında kurulan İngiliz Savunma Birliği EDL, amacını "İslamcılığın, şeriat yasalarının ve aşırılık yanlısı İslamcılığın İngiltere'de yayılmasını önlemek" olarak açıklıyor. Grup sadece "cihad" yanlısı hareketlere karşı olduğunun altını çizse de bazı üyelerinin çeşitli gösterilerde "Müslümanlardan nefret ettiklerine" yönelik sloganlar attıkları biliniyor.50 kişilik bir cemaati olan kilisenin rahibi Terry Jones, Kuran yakmanın, terörizme direnmekte bir yöntem olduğunu savunmuştu.