İngiltere Kraliyeti'nin torunu geliyor

İngiltere Prensi William’ın eşi Cambridge Düşesi Catherine (Kate) Middleton’ın doğum sancısı çektiği ve doğum yapmak üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İngiliz Kraliyet ailesi yetkilileri, Cambridge Düşesi’nin arabayla Londra’nın merkezinde Paddington’daki St. Mary’s Hastanesi’ne getirildiğini, Prens William’ın da Düşes’e eşlik ettiğini söyledi.

BBC muhabiri Nick Witchell, ‘uzun süren bekleyişin sona erdiğini ancak doğumla ilgili resmi bir açıklama yapılmadan yeni bir haber gelmeyeceğini’ ifade etti.

Düşesin, Prenses Diana’nın da oğulları William ve Harry’yi doğurduğu, St. Mary Hastanesi'nin özel Lindo Kanadı’nda doğum yapması bekleniyor.

Dünyanın birçok farklı bölgesinden gazeteciler, günlerdir bekledikleri doğum için St. Mary Hastanesi’nin önünde kamp kurmuştu. Doğum tarihi resmi olarak açıklanmamış olsa da, Düşesin bebeği Temmuz ortasında doğurması bekleniyordu.

Doğacak bebek, cinsiyeti ne olursa olsun tahtın üçüncü varisi olacak.

Cambridge Düşesi Catherine ve Prens William, 2011 yılının Nisan ayında Westminster Kilisesi’nde tıklayın evlenmişti.

BBCTürkçe