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Dünya

İngiltere kraliyet ailesinin de dinlendiği 'telekulak skandalı' film oluyor

George Clooney İngiltere’deki 'telekulak skandalı'nı beyazperdeye taşıyor

05 Eylül 2014 14:13

2011 yılında İngiliz kraliyet ailesinin de telefonlarının dinlenmesi ile ortaya çıkan 'telekulak skandalı', ABD’li ünlü oyuncu ve yönetmen George Clooney'in çekeceği filmle beyazperdeye taşınıyor.

2006 yılında News of the World gazetesi İngiltere’de pek çok kişinin telefonlarını dinlemekle suçlandı, ardından gazete 2011 yılında kapatılmıştı. Gazetenin kraliyet ailesi haberlerinden sorumlu editörü Clive Goodman'ın kraliyet ailesine yakın kişilerin telefonlarını dinlediği gazeteye yöneltilen suçlamalar arasındaydı.

 

 

ABD’li ünlü oyuncu ve yönetmen George Clooney, Guardian’da çalışan gazeteci Nick Davies’in kitabından uyarlayacağı filmde İngiltere’de 2011’de patlak veren telekulak skandalını anlatacak. Rupert Murdoch’ın başında bulunduğu dünyanın en büyük medya gruplarından News Corporation gazetesi News of the World’ün 2000-2003 yılları arasında birçok ünlü, politikacı ve gazeteciyi gizlice dinlediği ortaya çıkmış ve olay büyük yankı uyandırmıştı. O yıllarda sonuçsuz kalan soruşturma, 2011’de 150 yıllık News of the World gazetesinin kapatılmasıyla sonuçlanmıştı. Gazeteci Nick Davies, “Hack Attack” adlı kitabında konuyla ilgili araştırmalarını ortaya koyuyor.

George Clooney yaptığı açıklamada, “Nick cesur ve inatçı bir muhabir ve onun kitabını filme uyarlamayı onur sayıyoruz,” diye konuştu. Ünlü aktör, filmin yapımcılığını ortağı Grant Heslov’la birlikte üstleniyor. İkilinin şirketi Smokehouse Pictures, başka Clooney filmlerinin yanında Ben Affleck’in “Argo”sunun da yapımcısıydı. Çekimlerin önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

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