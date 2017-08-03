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Dünya

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Philip emekliye ayrıldı

Buckingham Sarayı, Edinburgh Dükü Prens Philip'in artık kamusal etkinliklere katılmayacağını duyurdu

03 Ağustos 2017 00:59

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, kraliyet görevlerini bıraktı.

Kraliyet çiftinin resmi konutu Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, bugün katıldığı son kamusal etkinlikle Prens Philip'in kraliyet görevlerini bırakarak artık emekliye ayrıldığı bildirildi.

Saray, 96 yaşındaki prensin emekliye ayrılmasına rağmen gelecekte Kraliçe 2. Elizabeth'in katıldığı bazı etkinliklerde zaman zaman eşinin yanında yer alabileceğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May de saraydan gelen haberlere ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hizmetlerinden dolayı Prens'e teşekkürlerini ileterek, emekliliğinin tadını çıkarması dileğinde bulundu.

Philip, 1952'den bu yana resmi törenlerde ve etkinliklerinde Kraliçe Elizabeth'e eşlik etmenin yanı sıra yaklaşık 780 hayır kurumu ile vakfın hamisi, başkanı veya üyesi olarak da çok sayıda etkinliğe katıldı. 1921 doğumlu Philip, 1947 yılında Kraliçe 2. Elizabeth ile evlenmişti.

Prens Philip, 2013 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 11 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti.

 

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