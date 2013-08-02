Kraliçe'nin 3. Dünya Savaşı için hazırlanan konuşması bulundu

Kamuoyuna açıklanan İngiliz gizli arşivlerinde Kraliçe Elizabeth'in olası bir yeni dünya savaşı durumunda halka hitaben yapması planlanan konuşma da yer alıyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 1983 yılında olası bir nükleer savaş durumunda halka hitaben yapması planlanan konuşma, gizliliği kaldırılan arşiv belgeleri arasından çıktı.

Kraliçe'nin dönemin nükleer gücü Sovyetler Birliği'nin tehdidi altında bulunan İngiliz halkına “tehlikeler tarihimizin hiçbir anında olmadığı kadar büyük” şeklinde hitap etmesi planlanıyordu.

"Bu yeni kötülüğe karşı hep birlikte mücadele etmeye çalışırken gelin ülkemiz ve nerede olurlarsa olsunlar iyi yürekli insanlar için dua edelim. Tanrı hepinizi korusun” ifadelerinin yer aldığı konuşmada Kraliçe II. Elizabeth'in ayrıca İngiliz halkına geçen iki dünya savaşında onlara özgürlüğü canlı tutan nitelikleri de hatırlatması bekleniyordu.

Ancak Kraliçe bu konuşmayı hiçbir zaman yapamadı. Metni de görmediği tahmin ediliyor.

Metin Soğuk Savaş döneminde hükümet yetkililerince hazırlanmış ve bir nükleer savaş durumunda atılacak olası adımları içeriyor.

Metin sadece bir simülasyon olsa da Kraliyet ailesinin ülkeyi tahmin edilemeyecek bir zorluğa karşı hazırlamaya çalışırken dönemin korkularını yansıtıyor.