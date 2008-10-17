İngiltere Kraliçesi'ne google jesti

Kraliçe 2'nci Elizabet Londra'daki google merkezini ziyaret etti, şirket logosuna kraliçeyi ekledi.



İnternet arama motoru Google, İngiltere'nin ana sayfası www.google.co.uk'ye başkent Londra'daki google binasını ilk kez ziyaret eden İngiltere Kraliçesi için özel tasarımlı logo yayınladı.



İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabet'in logosu ziyareti dolaysısıyla Google Londra merkezi tarafından jest olarak hazırlandı. www.Google.co.uk'ye girdiğinizde, ana sayfada Kraliçe 2'nci Elizabet'in taçlı logosu yer alıyor. Google ‘Doodle’ olarak nitelendirdiği özel tasarımlı logoları ile tüm dünya ülkeleri için önemli gün ve kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere platformunda yer vererek, dikkat çekmeyi amaçlıyor. Google, İngiltere'deki sayfasında kraliçenin bir profili ile birlikte hükümdarlık tacına yer verdi.



Google'ı Londra Westminister'daki ana merkezinde ziyaret eden kraliçeye, Google’ın son operasyonları, en popüler hizmetlerinden bir olan gezegen üzerindeki uydu görüntülerinin yer aldığı ‘Google Earth’ tanıtıldı.



Kraliçe ilk olarak 1976 yılında ziyaret ettiği İngiliz ordusunda e-mail ile tanışmış, 1997 yılında Krallığın ilk resmi web sitesi açılmıştı. Kraliçenin Christmas sabahı geleneksel konuşması da sosyal video paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanmıştı. Şu anda kraliyet ailesine ait 54 video YouTube'ta yayınıyor ve bugüne kadar 1.6 milyon kişinin bu videoları izlediği belirtildi.



Özel tasarımlı logolar ilk defa 1999 yılında Google’ın kurucuları Larry Page and Sergey Brin tarafından kullanıldı. İlk ‘Doodle’, Eylül 1999’da, Larry Page ve Sergey Brin tarafından Nevada’da ki “Burning Manö konferansına giderken, Google’ın ana sayfasına konuldu. Yanan bir çöp adam şeklindeki Doodle’ın konulma amacı sitede bir sorun olması durumunda uzakta olduklarını belirtmek içindi.

