İngiltere Kraliçesi’nden Erdoğan’a taziye mesajı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2. Elizabeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Elizabeth mesajında, "Prens Philip ve ben, İstanbul’da yaşanan korkunç can kaybı karşısında çok derin bir şok ve üzüntü yaşadık. Birleşik Krallık halkı adına size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bu olaydan etkilenen Türkiye’deki herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini