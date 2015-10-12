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İngiltere Kraliçesi'nden Cumbaşkanı Erdoğan'a 'Ankara' mektubu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Ankara'daki barış mitingine yapılan saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi

12 Ekim 2015 23:25

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, başkent Ankara 'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı saldırılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a taziye mektubu gönderdi.

Cumartesi günü meydana gelen bombalı saldırıların ardından Türkiye halkına başsağlığı dileklerini sunan Kraliçe Elizabeth mektubunda, “Tüm dünyadaki insanlarla birlikte ben de cumartesi Ankara'da yaşanan saldırıyla sarsıldım ve üzüldüm. Kalbim bu yaşanan korkunç olaydan etkilenen herkesle birlikte" ifadesini kullandı. 

 

 

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