İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tahtta 60'ıncı yılını kutluyor



T24 - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tahta çıkalı tam 60 yıl oldu. II. Elizabeth babasının vefatından sonra 6 Şubat 1952’te kraliçe olmuştu.





DW Türkçe'nin haberine göre; 85 yaşındaki Kraliçe’nin tahttaki 60’ıncı yıldönümü nedeniyle gelecek aylarda İngiltere’de bir dizi kutlama etkinliği düzenlenecek. Kutlamalar, Kraliçe’nin taç giyme töreninin yıldönümü olan 2 Haziran'da doruğa çıkacak ve 5 Haziran'a kadar sürecek.



Bu günlerde İngiltere’de büyük bir piknik yapılması ve milyonlarca insanın park ve bahçelerde düzenlenen şenliklere katılması bekleniyor.





Britanya İmparatorluğunun çöküşünü gördü



II. Elizabeth, babası VI. George’un vefatından sonra, 6 Şubat 1952’de kraliçe oldu. Taç giyme töreni ise 16 ay sonra, 2 Haziran 1953’te yapıldı. Hayatının 60 yılını Kraliçe olarak geçiren II. Elizabeth, bu süre içerisinde Britanya İmparatorluğu’nun çöküşünü gördü, 12 farklı başbakanla çalıştı, ailesinin fırtınalı dönemlerine tanıklık etti.



Kraliçe II. Elizabeth’in hayatı, geçtiğimiz yıllarda, “The Queen” adlı filmle beyaz perdeye de taşınmıştı.





