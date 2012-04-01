T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in annesi aşçının kızıymış

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in annesi, Ana Kraliçe’nin evin aşçısının kızı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

01 Nisan 2012 08:43

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in annesi, Ana Kraliçe’nin evin aşçısının kızı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Milliyet'in haberine göre, İngiltere aristokrasisinden Lady Colin Campbell’ın kaleme aldığı kitapta yer verdiği iddia ülkeyi karıştırdı. Campbell’ın iddiasına göre Kraliçe Elizabeth’in annesi, aslında ailenin “çekici” Fransız aşçısı Marguerite Rodiere’nin kızı. Kitaba göre, Ana Kraliçe’nin annesi Windsor Düşesi Cecilia’ya sekiz doğumun ardından doktoru bir daha çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Bunun üzerine Campbell’ın deyimiyle Windsor Dük ve Düşesi çocuk sahibi olabilmek için aşçı Marguerite ile anlaştılar.

Campbell, tam adı Elizabeth Angela Marguerite Bowes Lyon olan Ana Kraliçe’nin Fransızca orta ismi Marguerite’i de annesinden aldığını yazdı. Ayrıca Ana Kraliçe’nin “kurabiye” lakabının da aşçı annesine bir gönderme olduğu iddia edildi.


Campbell uzun yıllar boyunca Elizabeth Bowes Lyon ve ondan iki yaş küçük ağabeyi David’in, Cecilia’nın çocukları olmadığına dair dedikodular olduğunu ve hatta Ana Kraliçe’nin annesinin evdeki hizmetçilerden biri olduğu söylentilerinin aslını yazdığını öne sürdü.

Ancak daha önce Ana Kraliçe’nin biyografisini yazan tarihçi Hugo Vickers, “Böyle bir zamanda böyle teorileri ortaya atmak hoş değil. Onların anne-kız olduğunu anlamak için fotoğraflarına bakmanız yeterli” dedi. Yine kraliyet ailesi hakkında yazan Michael Thorton, “Böyle bir şeye DNA kanıtı olmadan kimse inanmaz” diye konuştu.

 

ETİKETLER

İngiltereKraliçeElizabethana kraliçeLady Colin Campbellkitap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24