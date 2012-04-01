İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in annesi aşçının kızıymış

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in annesi, Ana Kraliçe’nin evin aşçısının kızı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Milliyet'in haberine göre, İngiltere aristokrasisinden Lady Colin Campbell’ın kaleme aldığı kitapta yer verdiği iddia ülkeyi karıştırdı. Campbell’ın iddiasına göre Kraliçe Elizabeth’in annesi, aslında ailenin “çekici” Fransız aşçısı Marguerite Rodiere’nin kızı. Kitaba göre, Ana Kraliçe’nin annesi Windsor Düşesi Cecilia’ya sekiz doğumun ardından doktoru bir daha çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Bunun üzerine Campbell’ın deyimiyle Windsor Dük ve Düşesi çocuk sahibi olabilmek için aşçı Marguerite ile anlaştılar.

Campbell, tam adı Elizabeth Angela Marguerite Bowes Lyon olan Ana Kraliçe’nin Fransızca orta ismi Marguerite’i de annesinden aldığını yazdı. Ayrıca Ana Kraliçe’nin “kurabiye” lakabının da aşçı annesine bir gönderme olduğu iddia edildi.



Campbell uzun yıllar boyunca Elizabeth Bowes Lyon ve ondan iki yaş küçük ağabeyi David’in, Cecilia’nın çocukları olmadığına dair dedikodular olduğunu ve hatta Ana Kraliçe’nin annesinin evdeki hizmetçilerden biri olduğu söylentilerinin aslını yazdığını öne sürdü.

Ancak daha önce Ana Kraliçe’nin biyografisini yazan tarihçi Hugo Vickers, “Böyle bir zamanda böyle teorileri ortaya atmak hoş değil. Onların anne-kız olduğunu anlamak için fotoğraflarına bakmanız yeterli” dedi. Yine kraliyet ailesi hakkında yazan Michael Thorton, “Böyle bir şeye DNA kanıtı olmadan kimse inanmaz” diye konuştu.