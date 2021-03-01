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Dünya

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in eşi Prens Philip, başka bir hastaneye nakledildi

01 Mart 2021 17:08

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip başka hastaneye nakledildi. 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in (94) eşi Edinburgh Dükü Prens Philip (99) kalp rahatsızlığı ile ilgili testlerinin yapılması için başkent Londra’nın merkezinde bulunan başka bir hastaneye nakledildi. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Dük, (Prens Philip) rahat ve tedaviye yanıt veriyor ancak en azından hafta sonuna kadar hastanede kalması bekleniyor” denildi. Prens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 

prens philipElizabethİngiltere
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