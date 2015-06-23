İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth Almanya'yı ziyaret ediyor



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından Almanya'ya davet edilen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'e eşi Prens Philip eşlik ediyor. Kraliçe Berlin ve Frankfurt'ta (Main) temaslarda bulunacak, Bergen-Belsen toplama kampı müzesini ziyaret edecek.

Kraliçe 2'nci Elizabeth Cumhurbaşkanı Gauck'un yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile de görüşecek.

Almanya'ya ilk resmi ziyaretini bundan 50 yıl önce 1965 yılında yapan Kraliçe, son olarak 2004 yılında Berlin'e gelmişti. 89 yaşındaki Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Almanya'ya ilk ziyareti, İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere ile barışma sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanmıştı. Kraliçe şimdiye kadar Almanya'yı dört kez ziyaret etti.