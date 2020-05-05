İngiltere, Koronavirüs kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci sıraya yükseldi

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede Covid-19 nedeniyle 693 ölümün daha meydana geldiğini ve toplam can kaybının 29.427'ye çıktığını açıkladı.

İngiltere böylece İtalya'yı geride bırakarak, Avrupa kıtasında en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu. İngiltere, Koronavirüs kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülkeler arasında da dünya çapında ikinci sıraya yükseldi.

İtalya'da şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 29.315. En çok can kaybının meydana geldiği ülke olan ABD'de ise bu sayı 70.000'e yaklaştı.

Halkın "yeni normale" uyum sağlaması istenecek

Salgınla mücadelede sonraki aşamanın da kolay olmayacağına dikkati çeken Raab, halkın "yeni normale" uyum sağlamasının isteneceğini kaydetti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da resmi istatistik kuruluşlarının mayıs başına kadar olan dönemi kapsayan verilerine göre ise Birleşik Krallık genelinde Covid-19 bağlantılı ölümlerin sayısı 32 bin 375 olarak açıklandı. Ölüm sertifikalarına dayanan veriler, Covid-19'un ana ölüm nedeni olmadığı vakaları da kapsıyor.