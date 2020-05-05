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Dünya

İngiltere, Koronavirüs kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci sıraya yükseldi

05 Mayıs 2020 20:04

İngiltere, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 29 bin 427'e yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün meydana geldiği ülke oldu.

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