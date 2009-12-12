İngiltere Kıbrıs'taki üssünü küçültecek

T24 - İngiltere'nin savunma giderlerini kısma planı kapsamında, en az bir hava üssünü kapatacağı ve Kıbrıs'taki üssünü küçülteceği bildirildi.

İngiliz Channel 4 televizyon kanalının haberine göre, hükümet gelecek hafta savunma alanındaki kesintilerle ilgili bir paket açıklayacak.

Habere göre kesinti paketi, ülkenin en az bir hava üssünü kapatmasını ve Kıbrıs'taki İngiliz üssünü küçültmesini kapsayacak.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın uçak, gemi ve denizaltılar için geçen 10 yılda harcadığı 6 milyar sterlinle bütçesini aştığının duyurulduğu haberde, bu nedenle savunma bakanlığının mali sıkıntıda olduğu ve hükümetin gelecek hafta ülkenin savunma alanında bütçe kısıtlamasına gidileceğini açıklayacağı bildirildi.

Channel 4, savunma kesintilerinin ülkede bu haftaki "Bütçe Öncesi Mali Rapor" ile açıklanmasının planlandığını, ancak anlaşma sağlanamaması nedeniyle savunma kesinti önlemlerinin gelecek haftaya kaldığını belirtti.

Haberde ayrıca, alınacak önlemlerle Savunma Bakanlığının bütçesinin dengelenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

İngiltere geçen ay, Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varılması ve sorunun çözülmesi durumunda, adadaki üs topraklarının yarısını "Birleşik Kıbrıs'a" devretmeye hazır olduğunu duyurmuştu.