T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere Kıbrıs'a 1 milyon Euro gönderdi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'taki askerleri için 1 milyon Euro nakit gönderdi

20 Mart 2013 12:11

İngiltere hükümeti, Rum Kesimi'ndeki bankaların kapalı olması sebebiyle Kıbrıs'taki askeri üslerine 1 milyon Euro nakit para gönderdi.
 
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum Kesimi'nde ATM'lerin ve POS cihazlarının da devre dışı kalması ihtimaline karşı paranın askeri bir uçakla nakledildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı bu durumun acil önlem gerektirmesinden dolayı böyle karar aldıklarını açıkladı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, “Bugün Güney Kıbrıs’taki askeri personelimiz ve ailelerine özel jetlerle 1 milyon Euro nakit para gönderilmiştir” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

ingilterekıbrısparaasker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24