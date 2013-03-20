İngiltere Kıbrıs'a 1 milyon Euro gönderdi

İngiltere hükümeti, Rum Kesimi'ndeki bankaların kapalı olması sebebiyle Kıbrıs'taki askeri üslerine 1 milyon Euro nakit para gönderdi.



İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum Kesimi'nde ATM'lerin ve POS cihazlarının da devre dışı kalması ihtimaline karşı paranın askeri bir uçakla nakledildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı bu durumun acil önlem gerektirmesinden dolayı böyle karar aldıklarını açıkladı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, “Bugün Güney Kıbrıs’taki askeri personelimiz ve ailelerine özel jetlerle 1 milyon Euro nakit para gönderilmiştir” ifadesini kullandı.