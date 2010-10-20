-İNGİLTERE KEMER SIKACAK LONDRA (A.A) - 20.10.2010 - İngiltere'de hükümet, dev bütçe açığını gidermek ve ekonomiyi iyileştirmek için hazırladığı dört yıllık harcama kesinti programını açıkladı. Ülkede 2. Dünya Savaşından sonraki en büyük kemer sıkma programının ayrıntılarını Maliye Bakanı George Osborne, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarasında yaptığı konuşmayla ortaya koydu. Kamu sektöründe 2015 yılına kadar 490 bin kişinin işten çıkarılacağını ve yapılacak kesintilerin toplamda 83 milyar sterlini bulacağını söyleyen Osborne, devlet dairelerinin bütçelerinde ortalama yüzde 19'luk kesintiye gidileceğini ifade etti. Osborne, örneğin Dışişleri Bakanlığının bütçesinde yüzde 24'lük kesinti yapılacağını kaydetti. İngiltere'nin 156 milyar sterlinle Avrupa'daki en fazla bütçe açığı olan ülke olduğuna dikkati çeken Osborne, kesintilerle ülkenin istikrarını güvence altına almayı amaçladıklarını ve bu kesintilerin bir gecede değil, 4 yıllık sürede olacağını vurguladı. Maliye Bakanı ayrıca 2020 yılına kadar kadınlar için 60 olan emeklilik yaşının 66'ya, erkekler için 65 olan emeklilik yaşının da 66'ya çıkarılacağını açıkladı. Ülkede ortalama yaşam süresi erkekler için 77, kadınlar için ise 81 yaş. Kesintiler devlet dairelerinin yanı sıra, Kraliçeyi de etkileyecek. Kraliyet bütçesinde de 2012-13 yıllarına kadar yüzde 14'lük kesintiye gidilecek. Ayrıca, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin dünya servisi Dışişleri Bakanlığına bağlı olan bütçesi, BBC'nin iç yayınlarıyla aynı bütçeden finanse edilecek. Bu arada parlamento, harcama kesintisi programının açıklanması sırasında hararetli tartışmalara sahne oldu. Muhalefetteki İşçi Partisi, programın aceleyle hazırlandığı ve işsizliği artıracağını savundu. İşçi Partisi lideri Ed Miliband, "programla ülkenin ekonomisiyle sorumsuzca bir kumar oynandığını" söyledi. İngiltere'de dün de savunma bütçesinde gelecek dört yılda yüzde 8 kesintiye gidileceği açıklanmıştı. Bu kesinti de, 2015 yılına kadar Savunma Bakanlığı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinden 42 bin kişinin çıkarılması anlamına geliyor.