T24 LogoT24 Logo
Dünya

İNGİLTERE KADDAFİ'NİN MAL VARLIĞINI DONDURACAK ANKARA (A.A)

25 Şubat 2011 13:12

-İNGİLTERE KADDAFİ'NİN MAL VARLIĞINI DONDURACAK ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - İngiliz hükümetinin, 42 yıllık iktidarı sallantıda olan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Londra'daki banka hesapları ve mal varlığını donduracağı bildirildi. İngiliz hükümetine yakın bir kaynak "The Telegraph" gazetesine verdiği demeçte, hükümetin ilk işinin, Libya'da mahsur kalmış olan İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek ve ikinci işinin de Kaddafi'nin para hesaplarını ve mal varlığını dondurmak olacağını ve bu konuda da zaten bir çalışmanın yürütüldüğünü belirtti. "The Telegraph"'a göre, Kaddafi'nin Londra'daki banka hesaplarında 20 milyar avronun üzerinde nakit para bulunuyor ve mal varlığı arasında da 11,6 milyon avro değerinde mülk bulunuyor. -LİBYA'YA AİT MİLYARLARCA DOLAR ABD BANKALARINDA- İnternet sitesi WikiLeaks, petrol zengini Libya'nın ABD bankalarındaki hesaplarında milyarlarca dolar paraya sahip olduğunu belirtti. Trablus'taki ABD Büyükelçiliğinin bir mesajını yayımlayan WikiLeaks, Libya'nın 32 milyar dolara sahip olduğunu ve birçok ABD bankasının da Libya'ya ait 300 ile 500 milyon dolar arasındaki parayı işletiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24