-İNGİLTERE KADDAFİ'NİN MAL VARLIĞINI DONDURACAK ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - İngiliz hükümetinin, 42 yıllık iktidarı sallantıda olan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Londra'daki banka hesapları ve mal varlığını donduracağı bildirildi. İngiliz hükümetine yakın bir kaynak "The Telegraph" gazetesine verdiği demeçte, hükümetin ilk işinin, Libya'da mahsur kalmış olan İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek ve ikinci işinin de Kaddafi'nin para hesaplarını ve mal varlığını dondurmak olacağını ve bu konuda da zaten bir çalışmanın yürütüldüğünü belirtti. "The Telegraph"'a göre, Kaddafi'nin Londra'daki banka hesaplarında 20 milyar avronun üzerinde nakit para bulunuyor ve mal varlığı arasında da 11,6 milyon avro değerinde mülk bulunuyor. -LİBYA'YA AİT MİLYARLARCA DOLAR ABD BANKALARINDA- İnternet sitesi WikiLeaks, petrol zengini Libya'nın ABD bankalarındaki hesaplarında milyarlarca dolar paraya sahip olduğunu belirtti. Trablus'taki ABD Büyükelçiliğinin bir mesajını yayımlayan WikiLeaks, Libya'nın 32 milyar dolara sahip olduğunu ve birçok ABD bankasının da Libya'ya ait 300 ile 500 milyon dolar arasındaki parayı işletiğini kaydetti.