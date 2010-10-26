İngiltere kaçak çalıştırılan 9-15 yaşlarındaki çocukları konuşuyor

T24 - İngiltere’de kaçak yollardan ülkeye sokulan, dondurucu soğuklarda zorla tarlalarda çalıştırılan, yaşları 9 ile15 arasında değişen 7 Romanyalı çocuğun kurtarıldığı bildirildi.





Worcester bölgesinin Kempsey kentindeki tarlalarda küçük çocukların köle olarak çalıştırıldıkları ihbarını değerlendiren West Mercia göçmen polisin, tarlalara düzenlediği baskınlarda, aralarında yaşları 9 ile15 arasında değişen çocuklarında bulunduğu 50 Romen vatandaşını kurtardı.



Çocukları aç ve susuz bırakmışlar

Göçmen polisi, aç ve susuz bırakılan ve üzerilerinde ince yazlık giysiler bulunan çocukların, dondurucu soğuklarda tarlalarda köle olarak çalıştırıldıklarını açıkladı.

Kurtarılan çocuklardan bazılarının ebeveynleriyle birlikte oldukları, ancak diğerlerinin ülkeye kaçak yollardan sokuldukları ortaya çıktı.

Operasyona katılan polis memuru Linda Boyle, yaşları 9 ile 15 arasında değişen 5 kız ile 2 erkek çocuğun, sabah 7:30’dan akşam karanlığına kadar zorla çalıştırıldıklarını söyledi.

Boyle, çocukların tarlalarda çalıştırıldığı söylentilerinin çok yaygın olduğunu, ancak ilk defa bu çocukların keşfedildiği belirterek, “ Benim için süpriz olmadı. Çünkü daha önce çocukların çalıştırıdığını duymuştum. Geçtiğimiz yıl tarlada bir tane bebek eldiveni buldum. Çok daha fazla bulunca şok olmuştum.

West Mercia polisi, kurtarılan çocukların koruyucu gözaltında bulunduklarını ve ailelerinin tespit edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Romen insan kaçakçılarına karşı büyük bir mücadele başlatan polis, geçtiğimiz hafta Londra’nın doğusundaki 16 adrese düzenlediği operasyonlarda, zorla dilendirilen ve hırsızlık yaptırılan aralarında 3 yaşındaki bir kız çocuğununda bulunduğu 103 çocuğu kurtarmıştı.



