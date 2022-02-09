İngiltere, izolasyon dahil olmak üzere, tüm Covid kurallarını bir ay erken kaldırmayı planlıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de testi pozitif çıkanların kendini izole etmesi gibi kalan son Covid kısıtlamalarının planlanandan bir ay önce kaldırılacağını söyledi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası’ndaki soru-cevap oturumunda Covid önlemlerine ilişkin planlardan da bahsetti.

Johnson “Verilerdeki umut veren trendlerin devam etmesi durumunda beklentim, kalan son Covid kısıtlamalarını, testi pozitif olanların izole olması dahil olmak üzere, bir ay önce kaldırmak” dedi.

İzolasyon kuralları son olarak 24 Mart'a kadar uzatılmıştı.

İngiltere’de şu an Covid testi pozitif çıktıktan sonra izolasyona girmeyenlere 10 bin pound’a kadar ceza verilebiliyor.