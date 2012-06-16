İngiltere İsveç'i eve gönderdi

Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda İngiltere, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada İsveç'i 3-2 mağlup etti. Carroll, Walcott ve Welbeck'in gollerine engel olamayan İsveç, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda İsveç ile İngiltere karşı karşıya geldi.

1-0 öne geçen İngiltere, 2-1 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atan İngiltere mücadeleden 3-2 galip ayrılma başarısı gösterdi.

İngiltere, ikinci maçların ardından puanını 4'e yükseltirken, galibiyetle tanışamayan İsveç 0 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

Daha önce resmi maçlarda İsveç'i mağlup etmeyi başaramayan İngiltere, bir ilke imza atmış oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Maçın ilk tehlikeli pozisyonu İngiltere'den geldi. Scot Parker'ın sert şutunda kaleci Isaksson topu çıkarttı ve gole izin vermedi.

Dakikalar 23'ü gösterirken, İngiltere skorda 1-0 üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan Steven Gerrard'ın ortasında ceza alanı içerisinde topa çok iyi yükselen Andrew Carroll takımını 1-0 öne geçirdi. Gerrard, turnuvadaki ikinci asistine imza attı.

Karşılaşmanın ilk köşe vuruşu 45. dakikada İngiltere tarafından kullanılırken, mücadelenin ilk yarısı 1-0 İngiltere'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

49. dakikada İsveç skora eşitliği getirdi. Zlatan Ibrahimovic'in kullandığı serbest vuruş barajdan döndü ve tekrardan İsveçli oyuncunun önünde kaldı. Kaleye tekrardan bir şut deneyen Zlatan'ın bu şutu, pas olarak Mellberg'in önünde kaldı. Ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mellberg'in vuruşunda kaleci çizgisi üzerinde Glen Johnson'ın topa dokunsa da golü önleyemedi.

59. dakikada İsveç, 1-0'dan 2-1 öne geçti. Serbest vuruşta Larsson, ceza sahasının içerisine gönderdiği topta, boş kalan Mellberg kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

Golden sonra maçtaki ilk oyuncu değişikliğini yapan İngiltere'de oyuna Theo Walcott girdi, James Milner çıktı.

Oyuna yeni dahil olan Walcott, 3 dakika sonra golle tanıştı ve skora eşitliği getirdi. Gerrard'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanının dışında Walcott'un önünde kaldı. Topun gelişine çok sert vuran Walcott kaleci Isaksson'u mağlup etti ve oyunda bir kez daha dengeyi kurdu.

İsveç, Kim Kallström ile öne geçme şansını değerlendiremezken, bu pozisyonun hemen ardından Danny Welbeck, takımını 3-2 öne geçirdi. Walcott'un ortasında Welbeck, sırtı kaleye dönük olmasına rağmen meşin yuvarlığı topuğuyla kaleye gönderdi.

82'de Scot Parker ile dördüncü gole yaklaşan İngiltere, kalan dakikalarda da üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.