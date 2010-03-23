İngiltere İsrailli diplomatı sınır dışı etti

T24 - İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, ülkesinin, Dubai suikastında İngiliz pasaportlarının kullanılması konusuyla ilgili Londra'daki İsrailli bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.



Miliband, Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, "İsrailli bir diplomat İngiliz pasaportlarının kopyalanması konusuyla ilgili sınır dışı edilmiştir" dedi.



Dubai'de geçen Ocak ayında Hamas liderlerinden Mahmud el Mabhuh'un öldürülmesine karışan zanlıların kimliklerin açıklanmasıyla, zanlıların kullandığı pasaportlardan bazılarının İsrail'de yaşayan İngiliz vatandaşlarına ait olduğu ortaya çıkmıştı.



Miliband, İngiltere'nin bu suikasttan haberi olmadığını kaydederek, "İsrail'in İngiliz pasaportlarının kopyalanmasından sorumlu olduğu kuşkusuzdur" diye konuştu.



İngiltere, Ağır Organize Suçlarla Mücadele Ajansı (SOCA) aracılığıyla konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili dikkatler İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'a yönelirken, İngiltere İsrail'den açıklama istemiş, ancak İsrail'in konuyla ilgili olmadığını bildirdiği ve işbirliğini reddettiği iddia edilmişti.



Lieberman: Kararı üzüntüyle karşılıyoruz



İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere ile ilişkilere çok büyük önem verdiklerini, bu ülke ile çeşitli hassas konularda da işbirliği içinde bulunduklarını belirterek, "İngiltere'nin kararını üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.



Lieberman ayrıca, İsrail'in bu meseleye karıştığına ilişkin bir kanıtın ortaya konulmadığını da yineledi.

