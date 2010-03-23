T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere İsrailli diplomatı sınır dışı etti

İngiltere, Dubai'de suikastte İngiliz pasaportlarının kullanılması ilgili İsrailli bir diplomatı sınır dışı kararı aldı.

23 Mart 2010 02:00

T24 - İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, ülkesinin, Dubai suikastında İngiliz pasaportlarının kullanılması konusuyla ilgili Londra'daki İsrailli bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Miliband, Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, "İsrailli bir diplomat İngiliz pasaportlarının kopyalanması konusuyla ilgili sınır dışı edilmiştir" dedi.

Dubai'de geçen Ocak ayında Hamas liderlerinden Mahmud el Mabhuh'un öldürülmesine karışan zanlıların kimliklerin açıklanmasıyla, zanlıların kullandığı pasaportlardan bazılarının İsrail'de yaşayan İngiliz vatandaşlarına ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Miliband, İngiltere'nin bu suikasttan haberi olmadığını kaydederek, "İsrail'in İngiliz pasaportlarının kopyalanmasından sorumlu olduğu kuşkusuzdur" diye konuştu.

İngiltere, Ağır Organize Suçlarla Mücadele Ajansı (SOCA) aracılığıyla konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili dikkatler İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'a yönelirken, İngiltere İsrail'den açıklama istemiş, ancak İsrail'in konuyla ilgili olmadığını bildirdiği ve işbirliğini reddettiği iddia edilmişti.
     
Lieberman: Kararı üzüntüyle karşılıyoruz

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere ile ilişkilere çok büyük önem verdiklerini, bu ülke ile çeşitli hassas konularda da işbirliği içinde bulunduklarını belirterek, "İngiltere'nin kararını üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

Lieberman ayrıca, İsrail'in bu meseleye karıştığına ilişkin bir kanıtın ortaya konulmadığını da yineledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24