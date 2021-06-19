İngiltere-İskoçya maçının ardından çıkan olaylarda 26 kişi gözaltına alındı

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İngiltere ile İskoçya arasındaki Euro 2020 karşılaşmasının 0-0 bitmesinin ardından yaşanan olaylarda Londra polisi 26 kişiyi gözaltına aldı.

Berabere biten karşılaşmadan sonra birçok İskoçya taraftarı Londra'nın Leicester Meydanı'na çıktı. Geleneksel kıyafetler giyen birçok taraftar meşale yaktı, alkol şişelerini havada salladı ve tezahürat yaptı.

Metropolitan Polisi'nin 00.45 sularında meydana girip alanın boşaltılmasını istediği, meydanın saat 1.15 itibariyle de tamamen boşaltıldığı belirtildi.

Polis müdahalesi sonucunda 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlara ırkçı ifade kullanmak, aşırı alkollü ve taşkın davranışlar gösterme, bir polis memuruna saldırma gibi suçlamalar yöneltiliyor.