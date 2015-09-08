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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere IŞİD'i Suriye'de İHA'larla vurdu

İngiltere Başbakanı David Cameron, üç IŞİD üyesinin bir insansız hava aracıyla öldürüldüğünü açıkladı.

08 Eylül 2015 11:43


Parlamentoya bilgi veren İngiltere Başbakanı Cameron, ikisi İngiliz vatandaşı IŞİD
üyeleri için 21 Ağustos'ta Rakka'da operasyon düzenlendiğini söyledi. Cameron IŞİD
mensuplarının İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracıyla öldürüldüğünü
kaydetti.

Cameron, IŞİD'e karşı Suriye'de askeri operasyon ihtimalini gözden geçirdiklerini
söyledi. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, Suriye'ye yapılacak olası bir
askeri müdahaleye katılma önergesini 2013 yılında reddetmişti.

Fransa da IŞİD'i Irak'ın ardından Suriye'de de vurmaya karar verdi. Fransa
Cumhurbaşkanı François Hollande, ilk etapta keşif uçuşlarına başlanması için
Savunma Bakanına talimat verdiğini söyledi. Hollande, Suriye'ye kara birliklerinin
gönderilmesinin sözkonusu olmadığını kaydetti. Fransa, yaklaşık 1 yıldır IŞİD'e karşı
Irak'ta hava saldırıları düzenliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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