İngiltere IŞİD'i Suriye'de İHA'larla vurdu



Parlamentoya bilgi veren İngiltere Başbakanı Cameron, ikisi İngiliz vatandaşı IŞİD

üyeleri için 21 Ağustos'ta Rakka'da operasyon düzenlendiğini söyledi. Cameron IŞİD

mensuplarının İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracıyla öldürüldüğünü

kaydetti.

Cameron, IŞİD'e karşı Suriye'de askeri operasyon ihtimalini gözden geçirdiklerini

söyledi. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, Suriye'ye yapılacak olası bir

askeri müdahaleye katılma önergesini 2013 yılında reddetmişti.

Fransa da IŞİD'i Irak'ın ardından Suriye'de de vurmaya karar verdi. Fransa

Cumhurbaşkanı François Hollande, ilk etapta keşif uçuşlarına başlanması için

Savunma Bakanına talimat verdiğini söyledi. Hollande, Suriye'ye kara birliklerinin

gönderilmesinin sözkonusu olmadığını kaydetti. Fransa, yaklaşık 1 yıldır IŞİD'e karşı

Irak'ta hava saldırıları düzenliyor.

