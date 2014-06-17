İngiltere, İran'daki elçilik binasını yeniden açacak

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, ülkesinin Tahran'daki büyükelçiliğinin yeniden açılması için şartların uygun olduğuna karar verdiğini belirterek, "Bu, İran'la ikili ilişkilerimiz için önemli bir adımdır" dedi.

Tahran'daki İngiltere büyükelçiliğini yeniden açmayı değerlendirirken iki endişelerini olduğunu ifade eden İngiliz Bakan, bu endişelerin büyükelçilik personelinin güvenliğinin sağlanması ve personelin çalışmalarını hiçbir engel olmadan sürdürebilmesi ile ilgili olduğunu belirtti. Hague, şunları kaydetti:

"Şartlar müsaade ettiği sürece, Tahran'da bir büyükelçiliğimiz olması gerektiği konusunda hiçbir şüphem olmadı. İran değişken bir bölgede bulunan önemli bir ülke. Zor koşullarda bile büyükelçiliklerin açık kalmasını sağlamak, Birleşik Krallık'ın küresel diplomatik yaklaşımıdır."

Tahran'daki büyükelçilikte ilk etapta az sayıda personel bulunduracaklarını belirten İngiliz Bakan, bu süre içinde İranlıların Abu Dabi ya da İstanbul 'a giderek İngiltere vizesine başvurmaya devam etmeleri gerekeceğini kaydetti.

İngiltere ile İran arasındaki ilişkiler, geçen yıl düzelmeye başlamıştı. Hasan Ruhani'nin cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yumuşamaya başlaması üzerine Birleşik Krallık, geçen yıl Tahran'a yerleşik olmayan maslahatgüzar atama kararı almıştı.



2011'de elçilik binası basılmıştı



İngiltere, Tahran'daki diplomatik temsilciliklerinin 2011 yılında bir grup öğrenci tarafından basılması ve altı elçilik görevlisinin rehin alınmasının ardından bu ülkedeki büyükelçiliğini kapatmıştı. İngiltere'nin, nükleer programı dolayısıyla İran'a yeni yaptırım kararı almasının ardından düzenlenen saldırı, 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nden sonra iki ülke arasında yaşanan en kötü kriz olarak nitelendirilmişti.