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Dünya

İngiltere İran'a 'seyahat edilmemesi' tavsiyesini kaldırdı

İngiltere bu yıl sona ermeden Tahran'daki Büyükelçiliğini yeniden açmayı planlıyor

26 Temmuz 2015 01:51

İngiltere, İran'la ilgili seyahat tavsiyesini değiştirerek, "İran'a gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi" uyarısını kaldırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'ın özellikle Irak, Pakistan ve Afganistan sınırlarındaki bölgelerine gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiyemiz devam etmektedir. Ancak, İran'ın geri kalanına gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi uyarımızı kaldırıyoruz" ifadesine yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond konuya ilişkin, "Her ülke için yaptığımız seyahat uyarıları düzenli aralıklarla gözden geçirilmektedir. Bir ülke ya da bölgede risk yüksekse, seyahat edilmemesi uyarısında bulunmak politikamızdır. İran'ın özellikle Irak, Afganistan ve Pakistan sınırlarındaki bölgelerinde riskin hala yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ancak, İran'ın diğer bölgelerinde İngiliz vatandaşlarına yönelik riskin, Ruhani hükümetiyle birlikte azaldığını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı. 

Tahran'daki İngiltere Büyükelçiliği'nin hala kapalı olduğunun anımsatıldığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, konsolosluk hizmetine ihtiyaç duyan İngiliz vatandaşlarının Tahran'daki İsveç veya herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin büyükelçiliğiyle irtibata geçmesi tavsiyesinde bulunuldu.

İngiltere bu yıl sona ermeden Tahran'daki Büyükelçiliğini yeniden açmayı planlıyor. İngiltere de birçok Batı ülkesi gibi Hasan Ruhani dönemini, Suriye krizinin sona ermesi ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası toplumdaki gerginliğin giderilmesi için fırsat görüyor.

Dolayısıyla, bu ay İran'ın nükleer programıyla ilgili Viyana'da varılan anlaşmayı İngiltere, "Tarihi bir adım" olarak değerlendirdi.

 

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