-İngiltere: İran'a askeri müdahale "ihtimal dışı" değil LONDRA (A.A) - 15.01.2012 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, ülkesinin İran'a yönelik askeri müdahale seçeneğini ihtimal dışı bırakmadığını söyledi. Hague Sky haber kanalında yaptığı açıklamada, Tahran'ın "daha tehlikeli hale gelen nükleer silah üretimi" ile ilgili tüm seçenekleri masada tuttuklarını belirtti. Ancak ülkesinin İran'a yönelik askeri müdahaleyi savunmadığını ifade eden Hague, askeri müdahale yerine yaptırımları artırarak İran'la müzakere masasına oturulmasını amaçladıklarını kaydetti. Hague, şöyle konuştu: "Hiç bir şeyi hiçbir zaman ihtimal dışı bırakmadık. Tüm seçeneklerin masada olması gerektiğine inandık. Ama, askeri müdahaleyi savunmuyoruz ya da bunun için çağrıda bulunmuyoruz. Müzakereleri savunuyoruz ve eğer İran bu müzakerelere dahil olursa, bu ülkeye yönelik artan yaptırımlar esnekleştirilecektir." İran'ın "askeri nükleer programının" daha da tehlikeli hale geldiğini savunan William Hague, İran'a yönelik yaptırımların müzakerelere oturmasını sağlamak amaçlı olduğunu ifade etti. İngiltere ile İran arasındaki ilişkiler, Kasım ayında İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyla kopma noktasına gelmişti. İki ülke karşılıklı olarak büyükelçiliklerini kapatmış ve ilişkiler en alt düzeye indirilmişti.