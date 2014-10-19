İngiltere, Irak'ta IŞİD'e karşı peşmergeyi eğitmeye başladı

İngiliz askerler, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele çerçevesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de peşmerge güvenlik güçlerini eğitmeye başladı. Peşmergenin de bir süre önce Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ne bağlı IŞİD’le savaşan Suriyeli Kürtlere silah eğitimi verdiği bildirilmişti.

İngiliz askerler, IŞİD ile mücadele çerçevesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de peşmerge güvenlik güçlerini eğitmeye başladı.

Kürt peşmergelere nişan alma ve ağır makinalı silah kullanma eğitimi verilecek.

Peşmerge’nin de bir süre önce Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ne (KUK) bağlı Suriyeli Kürtlere silah eğitimi verdiği bildirilmişti. Bu çerçevede Peşmerge’nin eğittiği Suriyeli Kürtlerin de IŞİD’e karşı savaşması planlanıyor.