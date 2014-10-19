T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere, Irak'ta IŞİD'e karşı peşmergeyi eğitmeye başladı

Kürt peşmergelere nişan alma ve ağır makineli silah kullanma eğitimi verilecek

19 Ekim 2014 11:04

İngiliz askerler, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele çerçevesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de peşmerge güvenlik güçlerini eğitmeye başladı. Peşmergenin de bir süre önce Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ne bağlı IŞİD’le savaşan Suriyeli Kürtlere silah eğitimi verdiği bildirilmişti.

İngiliz askerler, IŞİD ile mücadele çerçevesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de peşmerge güvenlik güçlerini eğitmeye başladı.

Kürt peşmergelere nişan alma ve ağır makinalı silah kullanma eğitimi verilecek.

Peşmerge’nin de bir süre önce Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ne (KUK) bağlı Suriyeli Kürtlere silah eğitimi verdiği bildirilmişti. Bu çerçevede Peşmerge’nin eğittiği Suriyeli Kürtlerin de IŞİD’e karşı savaşması planlanıyor.

ETİKETLER

ırakingilterepeşmergeaskereğitimışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24