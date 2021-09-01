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Dünya

İngiltere, İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılabilmeleri için Taliban'la görüştüğünü açıkladı

01 Eylül 2021 00:53

İngiltere'nin İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli bir şekilde ayrılabilmelerini sağlamak için Taliban ile görüştüğü bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın Afganistan geçişi özel temsilcisi Simon Gass'in Katar'ın başkenti Doha'ya giderek burada üst düzey Taliban yetkilileri ile görüştüğü ifade edildi.

Gass'in görüşmede "İngiliz vatandaşları ve İngiltere'ye çalışan Afganların ülkeden güvenli bir şekilde çıkabilmelerinin öneminin altını çizdiği" belirtildi. (AA)

 

 

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