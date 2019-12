-İNGİLTERE İLE YEMEN UÇUŞLARI DURDURULDU LONDRA (A.A) - 29.10.2010 - İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, Yemen'den ABD'ye gönderildiği belirtilen şüpheli paket olayının ardından, "Yemen'den İngiltere'ye direkt uçuşların durdurulduğunu" açıkladı. İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında May, "İngiltere için güvenlik bir numaralı önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Uluslararası meslektaşlarımızla yakından çalışıyoruz ve çalışacağız da" ifadesini kullandı. Doğu Midlands havaalanında bir kargo uçağı aranırken şüpheli bir paket bulunduğunu kaydeden May, bu paketin Yemen merkezli olup, ABD'de bir adrese gönderilmek istendiğinin belirlendiğini belirtti. İçişleri Bakanı May, bu aşamada İngiltere'de herhangi bir noktanın hedef alındığı konusunda birşey söylenemeyeceğini ve acil bir şekilde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. May ayrıca, "Güvenlik gerekçesiyle, şu anda Yemen'den İngiltere'ye direkt uçuşların durdurulduğunu" açıkladı.