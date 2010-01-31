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Dünya

İngiltere ile kolaj krizi

İngiltere’de yayınlanan Metro adlı gazetenin 28 Ocak tarihli sayısında Başbakan Erdoğan için, köpek şeklinde bir kolaj çizilerek yayınlandı.

31 Ocak 2010 02:00

T24 - İngiltere’de yayınlanan Metro adlı gazetenin 28 Ocak tarihli sayısında Başbakan Erdoğan için, köpek şeklinde bir kolaj çizilerek yayınlandı.


Danimarka’daki karikatür olayının ardından şimdi de İngiltere ile kolaj krizi çıktı. İngiltere’de yayınlanan Metro adlı gazetenin 28 Ocak tarihli sayısında Başbakan Recep Tayip Erdoğan için, köpek şeklinde bir kolaj yayınlandı. Gazetenin sahibinin Yahudi kökenli bir işadamı olması ve yayının Davos’daki ‘’One Minute’’ olayının yıldönümüne rastlaması dikkat çekti.

Gazete kolajın yanında yayınladığı haberde 20 yıldır İstanbul'da oturan Michael Dickinson adlı vatandaşıyla ilgili habere de yer verdi ve Dickinson’un, Başbakan Erdoğan'ı Amerikan bayrağından yapılmış tasmaya bağlı köpek olarak gösteren posteri nedeniyle tutuklanmasını da hatırlattı.

58 yaşındaki Dickinson, bu poster nedeniyle İstanbul’da yargılanmış ve beraat etmişti. Ancak kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine ülkesine gitti. Dickinson, 2006 yılı Mart ayında İstanbul’daki Kadıköy Meydanı’nda düzenlenen Irak savaşı karşıtı gösteride, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu’nun kurduğu bir çadırda açılan sergide, Erdoğan’ı Bush’un köpeği olarak gösteren bir kolaj sergilemişti. “Başbakan’a hakaretten” dava açılan ve Ümraniye Cezaevinde tutuklu kalan Dickinson daha sonra kolajın hakaret sınırını geçmediği kararı ile beraat etmişti.



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