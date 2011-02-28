-İNGİLTERE İLE KANADA, KADDAFİ'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİ OTTAWA/LONDRA (A.A) - 28.02.2011 - İngiltere ve Kanada, Libya lideri Muammer Kaddafi ile ailesinin mal varlığını dondurdu ve Kaddafi'yi istifaya davet etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, hükümetin, Albay Muammer Kaddafi, aile bireyleri ile onların adına ve emrinde hareket edenlerin mal varlıklarını dondurma kararı aldığı belirtildi. İngiltere Maliye Bakanı George Osborn, Kaddafi'nin dondurulan mal varlığının Libya halkının çıkarlarına karşı kullanılamayacağını kaydederken, İngiltere Başbakanı David Cameron da Libya lideri için iktidardan gitme vaktinin geldiğini söyledi. Cameron, Kaddafi'nin ülkesinin geleceğinde oynayacak rolü bulunmadığını ifade etti. The Telegraph gazetesi, Londra'nın değerlendirmelerine göre, Kaddafi'nin çoğu başkent Londra'da olmak üzere İngiltere'de nakit 20 milyar sterlini (yaklaşık 52 milyar lira) bulunduğu ve Londra'da değeri 10 milyon sterlini (26 milyon lira) bulan bir evin sahibi olduğunu yazdı. Kanada Başbakanı Stephen Harper da ülkesinin Libya lideri Kaddafi ile ailesinin mal varlığını dondurduğunu belirterek, Kaddafi'yi "ülkeyi kan gölüne çevirmekten vazgeçmeye" ve istifaya çağırdı. Harper, Kanada'nın BM Güvenlik Konseyi'nin Kaddafi'nin mal varlığının dondurulması, silah ambargosu ve Libya lideri ile 15 yakınına seyahat yasağı kararlarını uygulayacağını belirterek, ülkesinin ayrıca Libya hükümeti ve diğer kurumlarıyla tüm mali ilişkiyi dondurduğunu kaydetti. -FRANSA LİBYA'YA YARDIM GÖNDERECEK Fransa Başbakanı François Fillon, RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, Fransa'nın bugün Libya lideri Muammer Kaddafi'nin istifasını isteyen göstericilerin kontrolündeki Bingazi kentine ''büyük çaplı yardım'' göndereceğini söyledi. Fillon, ''Birkaç saat içinde Fransa hükümetinin talebi çerçevesinde doktorlar, hemşireler, tıbbi malzemeler taşıyan 2 uçak Bingazi'ye gitmek üzere havalanacak. Bu, kurtarılmış bölgelerdeki insanlara yönelik büyük çaplı yardım operasyonunun başlangıcı olacak'' diye konuştu. Libya'nın ikinci büyük kenti olan, göstericilerin kontrolündeki Bingazi'de kentin ileri gelenlerince, yerel yönetim gibi hareket eden ve hizmetler sunan komiteler kurulmuş durumda. -EL KAİDE'NİN İKİ NUMARASINDAN AYAKLANMAYA DEVAM ÇAĞRISI Terör örgütü El Kaide'nin iki numarası Eymen El Zevahiri Tunus ve Mısır'daki ayaklanmaların başlamasından beri yayımladığı üçüncü ses kaydında, ABD'nin uzun süre Tunus'taki gelişmeleri izlediğini, Washington'ın çıkarlarına daha fazla hizmet edemeyeceğinin farkına varmasının ardından, Tunus Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin görevden uzaklaştırılmasına destek vermeye karar verdiğini ileri sürdü. Zevahiri, radikal dincilere ait bir internet sitesine dün gönderilen kayıtta, ABD'nin Mısır konusunda da kasıtlı olarak belirsiz açıklamalar yaptığını, aslında Washington'un, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'ten yönetime yönelik halk ayaklanmasını bastırmasını istediğini iddia etti. -GIDA VE İLAÇ KITLIĞI BAŞLAYABİLİR İsyancıların eline geçen Libya'nın doğusunda üç hafta içinde ciddi gıda ve ilaç kıtlığı başlayabileceği bildirildi. Halk sağlığı ve eczacılık konusunda uzman olan Libyalı gönüllü Halife El Fayturi, iki hafta ya da en fazla üç haftaya kadar ciddi bir gıda, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısına gireceklerini belirterek, dışardan yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi. Fayturi, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme tedarikiyle ilgili olarak 5 gün önce hemşireler, doktorlar ve diğer meslek sahipleriyle işbirliğine girdiklerini ifade etti. Libya'nın doğusundaki ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi sakinleri, bir haftadır isyancıların elinde olan kentte bazı dükkanlar ve fabrikaların hala kapalı olduğunu, karışıklık nedeniyle ithal malların yanı sıra yerel üreticilerden taze gıda maddesi de gelmediğini belirtiyor. -"DİKTATÖRLER, KENDİ HALKLARINI ÖLDÜRÜYOR" İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, kendi halklarını öldüren diktatörlerin ABD ve müttefikleri tarafından desteklendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, ''Dünyada diktatörülüğün temelini atanlar, bugün hesap vereceklerine, alacaklıymış gibi davranıp halktan ve demokrasiden yana olduklarını iddia ediyorlar'' diye konuştu. ''Diktatörler, ABD ve müttefiklerinden aldıkları silahlarla kendi halklarını öldürüyor'' diyen Ahmedinejad, ''30-40 yıldır bu ülkelere diktatörlüğü dayatan sultacı rejimler, Amerika ve onun müttefiklerinin hesap vermesi gerektiğini'' söyledi. Tahran yönetimi, Tunus, Mısır, Libya, Yemen, Bahreyn, Ürdün ve diğer bazı ülkelerdeki halk hareketlerini açıkça desteklediğini ilan etmişti. -KENDİNİ YAKAN BİR KİŞİ ÖLDÜ Cezayir'in doğu kesimindeki Bordj Bou Arredidj bölgesinde, dün kendini yakan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. El Vatan gazetesinin haberine göre, kimlik kartıyla ilgili bir sorun yüzünden kendini yaktığı belirtilen Abdürrezzak adlı bu kişinin kaldırıldığı hastaneden bir kaynak, 25 yaşındaki adamın üçüncü derece yanıkları olduğunu, derhal hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığını kaydetti. Bu son olayla birlikte Cezayir'de kendini yakarak öldürenlerin sayısı beşe yükseldi. -GÖSTERİCİLER BİR SÜPERMARKETİ ATEŞE VERDİ Umman'ın sanayi kenti Sohar'da, siyasi reform talebiyle yapılan gösteriler üçüncü gününe girdi. Görgü tanıkları, göstericilerin, bugün Sohar'da bir süpermarketi ateşe verdiğini ve iki meydanda toplandığını söylediler. Bu arada güvenlik güçlerinin, protestocuları izole etmek ve sayılarının artmasını engellemek için kentte ana yolları kapattığı belirtildi. Umman'ın sanayi kenti Sohar'da dün yapılan gösteriler sırasında polisin plastik mermiyle ateş açması sonucu iki kişi ölmüştü. Umman Sultanı Kabus Bin Said, önceki gün siyasi reform çağrıları üzerine kabinesinde revizyon yaparak altı bakanı değiştirmişti. Güçlü bir aile hanedanlığıyla yönetilen Umman'daki gösteriler, Arap dünyasında otoriteyle mücadelede son parlama noktası olarak görülüyor ve benzer gösterilerin, gelecek ay Kuveyt ve Suudi Arabistan'da planlananlar dahil olmak üzere genişleyebileceğine işaret ediyor. Umman, dünyanın petrol tankeri trafiğinin yaklaşık yüzde 40'ının geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü İran ile paylaşıyor, Tahran ve Washington yönetimleriyle güçlü bağlarından ötürü İran ile Batı arasında arabulucu olarak önemli bir rol de oynuyor. -MISIR BORSASI YARIN AÇILIYOR Mısır'da hükümet tarafından yapılan açıklamada, geçen ay eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösterilerin borsada hisselerin hızla değer kaybetmesine yol açması üzerine bir ay önce kapatılan borsada yarın işlemlere yeniden başlanacağı belirtildi. Mısır Borsası, Mübarek karşıtı gösterilerin yayılması üzerine EGX30 Endeksi'nin iki işlem gününde yüzde 17 değer kaybetmesi üzerine 27 Ocakta kapatılmıştı. Borsanın açılışı birkaç kez ertelenmişti. Resmi haber ajansı MENA da borsa binası önünde toplanan yüzlerce kişinin askeri yöneticilere borsayı kapalı tutması çağrısında bulunduğunu bildirdi. Bu arada olayların Ortadoğu'ya yayılması nedeniyle petrol zengini Körfez bölgesi ülkelerinde borsalar değer kaybediyor. Dubai Borsası bugünkü işlemlerde yüzde 3,7 ve Suudi Arabistan Borsası'nda Tedavül Endeksi yüzde 1,44 geriledi. Tedavül Endeksi dün de yüzde 5 düşüşle altı ayın en düşük seviyesine inmişti. Suudi Arabistan'ın komşuları Bahreyn ve Umman'daki olaylar, Libya'daki şiddet nedeniyle zaten kaygı içindeki piyasalarda tedirginliği daha da artırdı. -TAHLİYE İÇİN BEKLEYEN VATANDAŞ KALMADI Dışişleri Bakanlığı Libya Kriz Merkezi, Trablus havaalanında tahliye için bekleyen Türk vatandaşı kalmadığını bildirdi. Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trablus'tan saat 05.40'ta kalkan C-130 tipi askeri ulaştırma uçağının 132 yolcusuyla saat 08.37'de Dalaman havaalanına indiği belirtilerek, böylelikle 24 Şubat 2011 tarihinden bu yana Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dalaman ile Trablus arasında oluşturulan hava köprüsü ile Türkiye'ye toplam 2371 Türk vatandaşı ve 85 yabancının ulaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Trablus havaalanında tahliye bekleyen vatandaşımız kalmamıştır" denildi. -LİBYA'DAN TAHLİYE EDİLEN ÇİNLİLERİN SAYISI 29 BİNE ULAŞTI Libya'dan tahliye edilen Çin vatandaşlarının sayısının 29 bine ulaştığı bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Libya'dan tahliye edilen Çin vatandaşlarından 2500'ünün yurda döndüğü, 23 bin kadarının geçici olarak Yunanistan, Malta ve Tunus olmak üzere üçüncü ülkelerde kaldığı belirtildi. Açıklamada, yaklaşık 3400 kişinin de üçüncü ülkelere gitmek üzere olduğu kaydedildi. Çin hükümeti tarafından kiralanan yabancı bandıralı iki gemi, 2800 Çin vatandaşıyla Malta'ya doğru yol alırken, Çin bandıralı bir gemi de 600 Çin vatandaşını Girit adasına götürüyor. -500'DEN FAZLA VİETNAMLI İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ Libya'daki Türk şirketlerinde çalışan 500'den fazla Vietnamlı işçi, Türk hükümetinin girişimiyle bölgeden tahliye edildi. Tunus'taki Büyükelçilik yetkilileri, Libya-Tunus sınırındaki Ras Cedir sınır kapısına dün öğle saatlerinden itibaren gruplar halinde getirilen Vietnamlıların sabaha karşı çıkışlarının tamamlandığını söylediler. Çukurova grubu şantiyelerinde çalışan Vietnamlı işçiler, Türk yetkililerin girişimiyle otobüslere bindirilerek Cerba Havalimanına götürüldü ve gece boyunca kalkan üç uçakla İstanbul'a gönderildi. Yetkililer, Tunus-Libya sınırında kontrollerin yapıldığı ara bölgede binlerce kişinin biriktiğini ve Tunuslu yetkililerin çabalarına rağmen işlemlerin durma noktasına geldiğini aktardı. Gündüz güneş altında, gece dondurucu soğukta bekleyen mültecilerin insanlık dışı koşullarda oldukları, sağlık sorunları yaşadıkları bildiriliyor.