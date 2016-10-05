İngiltere İçişleri Bakanı: Bana ırkçı demeyin

Şirketlerin kaç yabancı işçi çalıştırdığını beyan etmesini öneren İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'a iş çevrelerinden ve partisinden eleştiri geldi. Bakan önerilerini savunurken, "Bana ırkçı demeyin" dedi.

BBC'ye konuşan Rudd, şirketlerin daha az yabancı işçi çalıştırmasını hedefleyen önerilerini savundu.

Rudd, şirketlerin mümkün olan durumlarda yerel iş gücünü eğitmesini teşvik etmek istediğini söyledi ve ülkede 18 ile 24 yaş arasındaki her 10 kişiden birinin işsiz olduğuna dikkat çekti.

Göçmenlerle ilgili konularda kullandığı dilin ne kadar önemli olduğunun farkında olduğunu söyleyen Rudd, "Fakat göçmenler konusu konuşulamaz bir konu haline gelmemelidir. İş gücünün eğitilmesi gerektiğini konuşabilmeliyiz. İnsanların bu konuyu konuşmak istedikleri gerçeğini görmezden gelemeyiz ve göçmenlerle konuşuyorum diye bana ırkçı demeyin" dedi.

İçişleri Bakanı'nın önerileri kabul edilirse, şirketler, "yerel işgücü istihdam etmeye teşvik amacıyla" iş güçlerinin yüzde kaçının Britanya vatandaşı olmadığını açıklamaya zorlanabilecek.

Amber Rudd mevcut çalışma yasalarını istismar eden şirketlerin böylelikle "daha iyi davranmaya teşvik edilmiş olacağını" söyledi.

Rudd'ın bu önerileri, iş çevreleri tarafından eleştirildiği gibi mensubu olduğu Muhafazakar Parti'nin bir milletvekili tarafından da "bölücü" diye nitelendirilmişti.

Temmuz ayında göreve gelen İçişleri Bakanı Rudd, dün Muhafazakar Parti'nin yıllık olağan kongresinde, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı çıkan referandum sonrasında, kamuoyunun bu konudaki tepkilerini gidermek için yabancı işçi ve öğrenci sayısına ek sınırlamalar getirmek gerekebileceğini söylemişti.

Rudd, konuşmasında, şirketlerin AB dışından işçi alabilmesi için, 28 gün öncesinden İngiltere içinde iş ilanı vermesi şartının yetersiz kaldığını daha sert önlemler gerektiğini de savunmuştu.

İngiltere İçişleri Bakanı şimdi AB dışından işçi almak isteyen şirketlerin "yerel aday havuzu oluşmasını teşvik etmek için neler yaptıklarını ispatlamalarını" öneriyor.