İngiltere için 'ağır ekonomik kriz' uyarısı

Kriz beklentilerinin ülkenin her kişi ve kurumunca dile getirildiği İngiltere’de son kriz uyarısı da ülkenin TÜSİAD’ı durumunda bulunan iş adamları kuruluşu The Confederation of British Industry'den (CBI) geldi.



CBI yönetimi, İngiltere’nin bu yıl ağır bir ekonomik krizin içine düşeceği tahminini dile getirirken, ekonomide Temmuz-Eylül arasında görülen binde 2’lik küçülmenin, Ekim-Aralık ayları arasında da en az binde 1 seviyesinde süreceği tahmininde bulundu.

İngiliz Ticaret Odası (BCC) ve Avrupa Komisyonu’nun da benzeri tahminlerde bulunduklarına dikkati çeken CBI yönetimi, bir yılın iki çeyreği boyunca küçülme gösteren bir ekonominin krizde kabul edilebileceğini hatırlattı.

Her ne kadar İngiliz ekonomisinin üst üste iki çeyrek boyunca küçüleceği tahminleri yapıp, ekonomik kriz beklentisini dile getirse de CBI yönetimine göre, yaşanacak kriz fazla derinleşmeyecek. Bu anlamda 1990’lı yılların başlarında yaşanan büyük iflas dalgasının yaşanmayacağını belirten CBI yöneticileri, 2009 yılında ise İngiltere ekonomisinin binde 3 civarında büyüyeceği tahmininde bulundu.

Bunun da 1992 yılından bu yana kaydedilen en kötü büyüme performansı olacağını belirten CBI Genel Direktörü Richard Lambert, ekonomik krizin temelinde ise hızla artan gıda ve enerji fiyatlarının bulunduğunu söyledi.

2008’in ilk yarısında ekonominin büyüme hızını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan ekonomik krizin yumuşak atlatılması dileğinde de bulunan Lambert, enflasyonun yılın bu çeyreğinde yüzde 4.8’e kadar yükselebileceği, ancak 2009’da enerji ve diğer kalemlerdeki fiyatların düşmesiyle birlikte düşüşe geçeceği tahminine de yer verdi.