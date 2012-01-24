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Dünya

İngiltere Hürmüz'e daha fazla gemi gönderebilir LONDRA (A.A)

24 Ocak 2012 16:11

-İngiltere Hürmüz'e daha fazla gemi gönderebilir LONDRA (A.A) - 24.01.2012 - İngiltere Savunma Bakanı Philip Hammond, İran'ın Basra Körfezindeki petrol trafiğini durdurma girişimini engellemek için Hürmüz Boğazına daha fazla askeri gemi gönderebileceklerini söyledi. Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün "net bir mesaj vermek için" İngiliz ve Fransız savaş gemileriyle birlikte Körfez'e girdiğini hatırlatan Hammond, bunların "ihtiyaç halinde gerekli müdahaleyi yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu" bildirdi. İran, AB'nin Tahran yönetimine karşı yaptırım kararını açıklamasının ardından, dünya petrolünün 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazını kapatma tehdidinde bulunmuştu. ABD ise İran'ın Hürmüz Boğazını kapatma tehdidinin ardından 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bu girişime karşı koymaya hazırlıklı olduklarını belirtmişti.

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