İngiltere hükümeti: Trump’ın ziyaret planından haberimiz yok

İngiltere hükümeti, İngiliz basınında çıkan “ABD Başkanı Donald Trump Britanya’yı ziyaret edebilir” haberleriyle ilgili olarak “Bizim haberimiz yok” açıklaması yaptı.

İngiliz basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 zirvesi ve Fransa’daki Bastille Günü dolayısıyla Avrupa’ya yapacağı ziyaret sırasında, İskoçya’da sahibi olduğu golf tesisini de ziyaret edebileceğini yazdı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü, haberlerle ilgili olarak “Başkan’ın gelecek haftalarsa Britanya’yı ziyaret etme planından haberim yok” dedi. Sözcü, Trump’ın İngiltere’ye davet edildiğini ancak tarihin henüz netleşmediğini belirtti.

Theresa May’in ocak ayındaki ABD ziyareti sırasında Trump’ı İngiltere’ye davet etmişti. İngiliz basını, Trump’ın ziyaretinin olası protesto gösterileri nedeniyle ertelendiğini bildirmişti.