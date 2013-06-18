İngiltere hükümeti basından 'telekulak'a sansür mü istedi?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu 2009 yılındaki G20 zirvesine ilişkin dinleme skandalı büyüyor. Türkiye'nin sert tepki gösterdiği ve İngiliz hükümetinden bilgi istediği haberlere bir yenisi daha eklendi. Skandalı ortaya çıkartan İngiliz Guardian gazetesi, BBC ve diğer medya kuruluşlarına “İngiltere hükümetinin haberi sansürlemeleri için gizli not gönderdiğini” haber yaptı.

ABD Ulusal Bakanlığı’nın (NSA) gizli casusluk operasyonlarını ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar, İngiltere’ye de sıçramış durumda. Guardian’ın haberine göre, İngiliz hükümeti, ‘ulusal güvenliği tehdit edebilecek bilgilerin yayımlanmasını kısıtlamak için’ BBC ve diğer İngiliz medya kuruluşlarına yayın yasağı getirdi.

Guardian, bildirime İngiliz medyasının uyduğuna da işaret etti. Gazetedeki haberde, 'İngiltere Devlet İletişim Birimi’nin (GCHQ) başında olan Dışişleri Bakanı William Hague, Pazartesi günü BBC Radio 4’te katıldığı programda, Londra’da 2009 yılında düzenlenen ve yabancı yetkililerin iletişim bilgilerinin dinlendiğine yönelik casusluk eylemleri hakkında tek bir soruya bile maruz kalmadı' ifadesi yer aldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, BBC ve diğer medya kuruluşlarına, ‘bir haber hakkında yayın yapılmamasını talimatı’ verdiği ortaya çıktı.

Guardian’ın haberine göre, İngiliz hükümeti tarafından uygulanan gizli bir ‘D-Notice’ emri, ‘İngiltere ve ABD’deki istihbarat kurumlarının gözetim yöntemlerini sansürlemek için’ çıkarıldı.

Editörlerden, ‘ulusal güvenliği ve muhtemelen İngiltere’deki personeli tehlikeye düşürebilecek bilgileri yayımlamamalarının istendiği’ belirtildi.

D-bildirimi emrinin 7 Haziran’da çıkarıldığına dikkat çeken Guardian, bu tarihin, ‘CIA itirafçısı Edward Snowden’ın açıklamalarının ilk kez yayınlanmasından bir gün sonrasına denk geldiğinine’ not düştü . Snowden, NSA’nın ABD’de yürüttüğü ‘PRISM’ casusluk programını ifşa etmiş ve ABD’nin uluslararası istihbarat operasyonlarını da ortaya çıkarmıştı.

Gizli emir internette ortaya çıktı

BBC ve diğer medya kuruluşlarına verilen ve ‘özel ve gizli: yayım, yayın veya sosyal medya kullanımı için değil’ uyarısını içeren D-bildirimi, İngiliz politikası hakkında söylentilere yer veren ‘Guido Fawkes’ adlı blogda yer aldı.

İngiliz hükümeti tarafından çıkarılan emrin, ‘BBC, ITN, Sky News ve diğer televizyon ve gazeteleri kapsadığı’ ifade edildi.

Adları geçen kuruluşlar, ilk olarak Guardian tarafından duyurulan ve ABD’de Washington Post’un da geniş yer verdiği itirafları sayısız küresel medya kuruluşu gibi haber yapıyordu.

Sansür ne kadar etkili?

Guardian, çıkarılan emrin şu ana kadar medyada ne kadar etkili olduğunun bilinmediğini belirtirken, bir örneğe dikkat çekti.



İngiltere Devlet İletişim Birimi’nin (GCHQ) başında olan Dışişleri Bakanı William Hague, dün BBC Radio 4’te katıldığı programda, ‘Londra’da 2009 yılında düzenlenen ve yabancı yetkililerin iletişim bilgilerinin dinlendiğine yönelik casusluk eylemleri’ hakkında tek bir soruya bile maruz kalmadı.

Guardian, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katıldığı toplantı hakkında, ‘programın sonunda konuşulduğuna’ dikkat çekti.

BBC, D-bildirimi konusunda açıklama yapmayı reddetti ancak, radyonun G20’deki gözetim konusuna bültenlerde yer verdiğini’ ifade etti. BBC yetkilisi, ‘yayımcının haber hakkında G8 zirvesi gibi diğer önemli gelişmelerle birlikte uygun seviyede bilgi verdiğini’ belirtti.