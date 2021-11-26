İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti

Patel "Hamas terör eylemleri düzenliyor, bu eylemlere katılıyor, eylemleri hazırlıyor ve teşvik ediyor. Aşırılığa hoşgörü gösterirsek, bu güvenliğin temelini sarsacaktır" dedi.

Hamas daha önce de Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere çok sayıda dünya ülkesi tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti.

Hamas'ın tamamının Muhafazakar Parti hükümeti tarafından bu kapsama alınması, örgüte üye olmayı, destek çağrısı yapmayı ya da örgüte ait simgeleri kullanmayı giysileri giymeyi dahi İngiltere'de suç kapsamına alıyor.

İngiltere'de bu suçlardan yargılanıp suçlu bulunanlar, 14 yıla kadar hapis cezası ve/veya para cezasına çarptırılabiliyor.

Neyle suçlanıyor?

2006 yılında Gazze Şeridi'nin kontrolünü alan Hamas, İsrail tarafından o zamandan bu yana dönem dönem bölgeden ülkeye roket saldırıları düzenlenmesinden sorumlu tutuluyor.

İnsan hakları örgütleri İsrail'i, Gazze'nin sivil bölgelerine hava saldırıları, Hamas'ı da sivilleri hedefleyen roket saldırıları düzenlemekle suçluyor.

Hamas'tan tepki: Saldırganlar destekleniyor

Hamas kararla ilgili açıklamasında İngiltere'yi, "mağdurların aleyhine bir kararla saldırganları desteklemek" ile suçladı.

İsrail ise kararı memnuniyetle karşıladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Bir terör örgütünün hiçbir kolu meşru olamaz ve bu suni bir ayrımdır" dedi.

BBC Diplomasi Muhabiri James Landale'in analizi

Hamas'ın terör örgütü kabul edilmesi bir diplomatik sürecin son noktası olarak görülebilir. Bu adımla İngiltere Avrupa Birliği ve ABD ile aynı çizgiyi benimsemiş oldu.

İngiltere uzun süre Hamas'ın siyasi kanadıyla "temas kurmama" siyaseti izlemişti. Şimdi hareketin yasa dışı ilan edilmesi bu sürecin bir devamı niteliğinde.

Gazze'ye yönelik insanı yardım başta olmak üzere ihtiyaç duyulan temasların çoğu şimdiye kadar Birleşmiş Milletler ve onun bağlı kuruluşları gibi uluslararası kurumlar üzerinden yapılıyordu.

Dolayısıyla İngiltere'nin Hamas'ı terör örgütü ilan etmiş olması bu bölgeyle ilişkilerde bir farklılık doğurumayacak gibi görünüyor. Ama kararı daha çok İngiltere iç siyaseti penceresinden görmek gerekiyor.

İsrail bu kararın alınması için bir süredir baskı yapıyordu ve kararın şu sırada alınması da esasen İsrail ile İngiltere hükümetindeki Muhafazakar Parti arasındaki ilişkilerin derinliğine işaret ediyor.