İngiltere Gümrük Birliği'nden ayrılıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü Brexit'in ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği'nden tamamen ayrılacağını açıkladı.

May'in sözcüsü yaptığı açıklamada Brexit'in ardından İngiltere'nin AB üyesi İrlanda ile sınırda herhangi bir fiziksel alt yapıdan kaçınacağını ancak buna uygun çözümün iki ülke arasındaki gelecekteki ilişkiler çerçevesinde bulunabileceğini kaydetti.

İngiltere'nin AB'nin Gümrük Birliği'nden ve tek pazarından ayrılacağını yineleyen May'in sözcüsü "Herhangi bir fiziksel alt yapıdan kaçınmaya kesin şekilde bağlılığımızı sürdürüyoruz ve bu konuda AB ile net görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Sözcü "Ancak Brexit Bakanı David Davis aynı zamanda bunun sadece gelecekteki ilişki bağlamında çözülebileceği konusunda da açıktı" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlatmıştı.