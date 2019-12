İngiltere gribin pençesinde

İngiltere'de, 2000 yılından bu yana en şiddetli grip salgını yaşanıyor.



Independent on Sunday gazetesi, hastaneler ve aile hekimlerinin verilerine göre her 100 bin kişide 40 kişinin gripten dolayı yatakta olduğunu, bu oranın yılın bu dönemi için son derece yüksek bir oran olduğunu yazdı.



Aile hekimlerinin Noel döneminde dört günlük tatile gireceğine işaret eden gazete, bu durumun hastanelerin acil servisleri üzerindeki yükü artıracağına işaret etti. Gazete, 2000 yılından bu yana Noel döneminde grip vakalarının hiç bu kadar yükselmediğini kaydetti.



Independent on Sunday gazetesi, İngiltere'de en son 2000 yılında bu şiddette bir grip salgını yaşandığını, 22 bin kişinin grip yüzünden öldüğünü belirtti.