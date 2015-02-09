İngiltere ‘Grexit’e hazırlık yapıyor



Euro Bölgesi üyesi olmayan İngiltere'de hükümetin Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılması ihtimalini değerlendirdiği ve olası senaryolara karşı hazırlık yaptığı bildirildi. Başbakan David Cameron başkanlığında düzenlenen toplantıda, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkililerinin bir araya geldiği ve olası seçenekleri değerlendirdiği ifade edildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, toplantıda Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasının İngiliz ekonomisine olası olumsuz etkilerinin asgari seviyede tutulabilmesi için çeşitli önlemler üzerinde durulduğu kaydedildi.

İngiliz uzmanlar, Yunanistan ile diğer Euro Bölgesi üyeleri, özellikle de alacaklılar ve Almanya arasında bir uzlaşma sağlanacağı görüşünde. Fakat BBC, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasının da ihtimaller dahilinde görüldüğüne değindi. İngiltere'nin bankacılık sisteminin Yunanistan ile güçlü bağlar içerisinde olmamasına karşın uzmanlara göre Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması bulaşıcı etki yaratarak yeni riskleri gündeme getirebilir.