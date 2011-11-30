-İngiltere grevde LONDRA (A.A) - 30.11.2011 - İngiltere'de kamu sektörü çalışanlarının hükümetin emeklilik koşullarının değiştirilmesi planını protesto ettiği grev devam ediyor. İngiltere'de yaklaşık 2 milyon kamu sektörü çalışanının bugün iş bırakması ülkede binlerce okulun, hastanenin, mahkemenin ve kamu dairesinin kapanmasına neden oldu. Havaalanlarının da grevden olumsuz etkilenmesi bekleniyordu ancak çok azı dışında ülkenin en büyük havaalanı Heathrow başta olmak üzere tüm havaalanlarından uçuşların karşılıklı olarak sorunsuz şekilde yapıldığı bildiriliyor. Türk Hava Yolları (THY) Londra Müdürü Necdet Şark, bugün uçuşu olan yolcuların uçuş tarihlerinin ücretsiz olarak değiştirildiğini ifade etti. Olası rötarları önlemek için büyük kapasiteli uçaklar yerine daha küçük kapasiteli uçakların kullanıldığını kaydeden Şark, THY Londra ofisinde kriz masası oluşturulduğunu, ayrıca yedek ekiplerin Türkiye'den geldiğini ifade etti. Şark, THY'nın bugünkü uçuşlarında bir aksama olmadığını vurgulayarak, "Herhangi bir aksaklık şu anda söz konusu değil. Uçaklarımız vaktinde iniyor ve kalkıyor" dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da da ülke genelinde olduğu gibi binlerce kişi yürüyor. Parlamentonun bulunduğu Westminster doğru yürüyen çok sayıda kamu sektörü çalışanı ve sendika üyesi hükümetin emeklilik için kamu sektörü çalışanlarının daha fazla prim ödemesi ve daha fazla çalışması planına karşı çıkıyor. İngiliz Parlamentosunun gündemi de grevdi. İngiltere Başbakanı David Cameron parlamentodaki konuşmasında, greve karşı çıkarak "Hükümet kamu sektörü çalışanlarına adil bir teklifte bulundu. Grev görmek, okulların kapanmasını görmek, sınırlarımız içinde problemler görmek istemiyorum" dedi.