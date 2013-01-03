T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İngiltere Google’a vergi savaşı açtı

Google’ın Bermuda’ya para aktararak 1.6 milyar vergi kaçırması İngiltere’yi kızdırırken, Google'ın CEO'su 'Buna kapitalizm denir' dedi

03 Ocak 2013 16:29

Google Bermuda Adaları’nı kullanarak 2012 yılında faaliyet gösterdiği devletlere toplamda 1.6 milyar dolar vergi ödemekten kurtuldu. Resmi belgelerin açıklanması ile ortaya çıkan tablo üzerine İngiltere Başbakanı David Cameron, Google’a savaş açtı.

Belgelere göre Google, geçen yıl Karayipler’deki “vergi cenneti” adıyla anılan Bermuda’ya küresel gelirinin yüzde 80’ine denk gelen yaklaşık 10 milyar dolar aktardı. Bu rakam üç yıl önce aktarılan miktarın 2 katını oluşturuyor. Google böylece 1.6 milyar dolar vergi ödemekten kurtuldu.

milliyet.com'da yer alan habere göre, Google'ın sadece İngiltere’de ödemediği vergi 326 milyon dolara çıktı. Ekonomik durgunluk ile mücadele eden İngiltere’nin Başbakanı Cameron, dünyanın en büyük sekiz ekonomisinden oluşan G8 grubu ülkelerinin liderlerine mektup yazarak Google gibi çokuluslu şirketlere karşı harekete geçmeye çağırdı.

Mektubunda, bir sonraki G8 zirvesinde konunun masaya yatırılmasını isteyen Cameron, “Çok çalışarak paylarına düşen vergiyi ödeyen vatandaşlarımıza, diğerlerinin de aynısını yaptığını söyleyebilmenin hepimizin çıkarına olacağını düşünüyorum” diye yazarak, haziran ayında Kuzey İrlanda’da gerçekleşecek G8 zirvesinde çokuluslu şirketlerin sınır ötesi para aktarma yöntemleri ile vergiden kaçınmalarını engellemek için cesur adımlar atılmasını istedi.

Google’ın CEO’su Eric Schmidt ise “şirketin yasal olarak mümkün olan en az vergiyi ödemeyi başardığı için gurur duyduğunu” söyledi. Schmidt, “Buna kapitalizm denir” dedi.

ETİKETLER

googlebermudaadakarayiplervergi kaçırmadavid cameronEric Schmidtceo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24