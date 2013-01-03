İngiltere Google’a vergi savaşı açtı

Google Bermuda Adaları’nı kullanarak 2012 yılında faaliyet gösterdiği devletlere toplamda 1.6 milyar dolar vergi ödemekten kurtuldu. Resmi belgelerin açıklanması ile ortaya çıkan tablo üzerine İngiltere Başbakanı David Cameron, Google’a savaş açtı.

Belgelere göre Google, geçen yıl Karayipler’deki “vergi cenneti” adıyla anılan Bermuda’ya küresel gelirinin yüzde 80’ine denk gelen yaklaşık 10 milyar dolar aktardı. Bu rakam üç yıl önce aktarılan miktarın 2 katını oluşturuyor. Google böylece 1.6 milyar dolar vergi ödemekten kurtuldu.

milliyet.com'da yer alan habere göre, Google'ın sadece İngiltere’de ödemediği vergi 326 milyon dolara çıktı. Ekonomik durgunluk ile mücadele eden İngiltere’nin Başbakanı Cameron, dünyanın en büyük sekiz ekonomisinden oluşan G8 grubu ülkelerinin liderlerine mektup yazarak Google gibi çokuluslu şirketlere karşı harekete geçmeye çağırdı.

Mektubunda, bir sonraki G8 zirvesinde konunun masaya yatırılmasını isteyen Cameron, “Çok çalışarak paylarına düşen vergiyi ödeyen vatandaşlarımıza, diğerlerinin de aynısını yaptığını söyleyebilmenin hepimizin çıkarına olacağını düşünüyorum” diye yazarak, haziran ayında Kuzey İrlanda’da gerçekleşecek G8 zirvesinde çokuluslu şirketlerin sınır ötesi para aktarma yöntemleri ile vergiden kaçınmalarını engellemek için cesur adımlar atılmasını istedi.

Google’ın CEO’su Eric Schmidt ise “şirketin yasal olarak mümkün olan en az vergiyi ödemeyi başardığı için gurur duyduğunu” söyledi. Schmidt, “Buna kapitalizm denir” dedi.