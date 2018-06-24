İngiltere gol oldu yağdı

Dünya Kupası G Grubu maçında İngiltere tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan Panama karşısında adeta gol oldu yağdı ve sahadan 6-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmaya damga vuran isim Harry Kane olurken Tottenhamlı forvet yaptığı hat-trick ile Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında 4'er gollü Ronaldo ve Lukaku'nun önünde liderliği ele geçirmiş oldu.

İngiltere'nin diğer gollerini ise John Stones (2) ve Jesse Lingard kaydetti. Panama'nın maçtaki tek golünü ise Felipe Baloy atarken bu gol ayrıca Panama'nın Dünya Kupası'ndaki ilk golü olarak tarihe geçti.

İngiltere bu galibiyetle tarihinde ilk kez ilk yarıda 5 gol bulurken böylelikle Dünya Kupası'nda da ilk yarıda 5 gol atmayı başaran 5. takım oldu.