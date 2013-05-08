İngiltere göçmen sayısını azaltacak

Kraliçe, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla İngiliz Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda yaptığı ve yaklaşık 10 dakika süren konuşmaya, 'Hükümetimin yasama programı, Birleşik Krallık'ın dünyada başarılı olması ve rekabet edebilmesi için daha güçlü bir ekonomi oluşturmaya odaklanacak' sözleriyle başladı.

Hükümetin ekonominin iyileşmesi yönündeki çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Kraliçe, bu çerçevede çok çalışanların ödüllendirildiği bir ekonominin oluşturulmasına çalışılacağını ve yardım sisteminin reformuna devam edileceğini kaydetti.

Kraliçe 'Hükümetim, İngiltere'nin göçmenlik sisteminin reformuyla ilgili yasa tasarısını gündeme getirecek. Yasa tasarısıyla bu ülkeye katkısı olacak insanların gelmesi sağlanacak' dedi.

AB üyeliği referandumu yıllık programda yok

İngiltere Kraliçesi konuşmasında, koalisyon hükümetinin bir yıl içerisinde yasalaştırmayı amaçladığı 15 tasarıya değindi.

İngiltere'de ülkeye gelen göçmen sayısının azaltılması hedefi doğrultusunda, göçmenlik sisteminde reform yapılması planlanıyor. Bu çerçevede örneğin, ülkenin Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) yararlanmak isteyen göçmenler sağlık hizmeti için ücret ödeyecek, ev sahipleri kiracılarının göçmenlik durumlarını kontrol ettirmek zorunda kalacak.

Hükümetin bir yıllık programı kapsamında, bazı Muhafazakar Partili milletvekillerinin talep ettiği, ülkenin 1973 yılından bu yana sürdürdüğü AB üyeliğinin referanduma götürülmesi konusunun yer almaması ise dikkati çekti.