İngiltere göçmen sayısına sınırlama getirebilir

İngiltere‘de Savunma Bakanı Michael Fallon, ülkeye gelen yıllık toplam göçmen sayısının 100 binin altına çekilmesinin partisinin hedefi olduğunu belirterek, bu hedefe hangi tarihte ulaşılabileceğinin henüz bilinmediğini söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Fallon, göçmen sayısının azaltılması hedefinin Muhafazakar Partinin seçim beyannamesinde yer almasıyla artık parti politikası haline geldiğini belirtti.

Fallon göçmen sayısının azaltılmasının maliyetiyle ilgili, “Bu konuda çeşitli akademik çalışmalar yapıldı. Bunun bir maliyeti olduğunu kabul ettiğimizi açıkça belirttik. Fakat bu maliyet henüz hesaplanmadı. Çünkü tam olarak göçmen sayısını on binlerce kişiye çekme noktasına hangi yılda ulaşacağımızı bilmiyoruz. Söz konusu sayının yılda ne kadar azaltılacağına dair bir formül hazırlamadık.” ifadelerini kullandı.

Fallon, İngiltere’nin Avrupa Birliği‘nden (AB) ayrılık (Brexit) sürecinin bu hedefin başarılmasına katkı sağlayacağını aktararak, “Bu bir hedef. Göçmen seviyesini düşürme hedefimizi sürdürmek istiyoruz.” dedi.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakâr Parti Genel Başkanı Theresa May, yurt dışından çok sayıda göçmenin gelmesinin toplumsal uyumu olumsuz etkilediğini savunuyor.

Başbakanlığı öncesinde İçişleri Bakanlığı görevindeyken de bu hedefe ulaşamamakla eleştirilen May, Brexit sonrası AB’den gelen göçün kontrol altına alınacağını, bunun da net göçmen sayısına yansıyacağını söylüyor.

Son verilere göre, Birleşik Krallık‘a net göç yıllık yaklaşık 273 bin seviyesinde. Muhafazakar Parti hükümeti, Birleşik Krallık‘a gelen göçmenler ile ülkeden göç edenlerin sayısı arasındaki farkı oluşturan net göçün, yılda yüz binin altına çekilmesini hedefliyor.

Hükümet, bu amaca yönelik olarak göçmen yasasında katı değişikliklere yönelmesine karşın göçmen sayısını indirmeyi başaramadı.

Geçen yıl yapılan Brexit referandumunda da ülkedeki göçmen sayısı ana tartışmalardan biri olmuştu.

8 Haziran’da erken genel seçime gidilecek İngiltere‘de, göçmen politikaları seçim kampanyasının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.