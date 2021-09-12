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Dünya

İngiltere, gece kulübü ve kalabalık etkinlikler için aşı pasaportu planından vazgeçti

Gece kulüpleri, bu adımın sektörü kötü etkileyeceğini söylemişti

12 Eylül 2021 13:11

İngiltere’de gece kulüpleri ve büyük etkinlikler için aşı pasaportunu gerekli tutacak uygulamadan vazgeçildi. 

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere’deki etkinlikler için planlanan aşı pasaportu planının iptal ediliğini söyledi. Javid, hükümetin gerekli verileri incelediğini ve vazgeçtiğini söyleyerek devam etti: “Uygulanmayacağına memnun oldum” 

Plana göre, insanların gece kulüpleri ve kalabalık etkinliklere girerken iki doz aşı olduğuna dair kanıt göstermesi gerekecekti. İngiltere’de Gece Kulübü Endüstri Birliği, bu adımın sektörü kötü etkileyeceğini söyleyerek karşı çıkmıştı. 

Plana bazı Muhafazakâr Partililer ve Liberal Demokrat Parti’den isimler karşı çıkmıştı. 

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