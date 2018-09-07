İngiltere futbolunu Brexit korkusu saldı

Premier Lig yönetimi, Brexit'in ardından Avrupa Birliği pasaportu taşıyan oyuncular hakkında herhangi bir kısıtlama olmaması için hükümet yetkilileri ile görüştü. Brexit sonrası Premier Lig'deki top koşturan Avrupa Birliği vatandaşı futbolcuların durumu değişecek.

NTV Spor'un haberine göre lig yönetimi, İngiliz olmayan futbolcular için sert kısıtlamalar konulup konulmayacağı konusunda yaşanan belirsizlikten rahatsız. Kulüp yöneticileri, lig yönetiminden gelecek günlerdeki durumla ilgili çalışmalar yapılması için istekte bulundu. Premier Lig yetkilileri konu hakkında, İngiltere hükümet görevlileri ile bir araya geldi.

Yönetim, Brexit sonrası İngiltere dışı çalışan olarak sayılacak Premier Lig oyuncuları için istisna bir durum oluşturulmasını istedi. Lig yönetimi ayrıca milli takım kotasının da kalkmasını isteyerek, çalışma izni sıkıntısı yaşanmaksızın 18 yaş üstü her oyuncunun transferinin mümkün kılınmasını talep etti.

İngiltere Hükümeti ve federasyonun ise Brexit'i bir fırsat gibi gördüğü ve İngiliz futbolcuların Premier Lig'de daha fazla forma giyme ihtimalini desteklediği belirtildi. İngiltere Menajeri Gareth Southgate, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Premier Lig içinde çok küçük bir grupla çalışmak zorunda kaldığını söylemişti.