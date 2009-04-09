T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere First Lady'sinin giysileri kiralıkmış

İngiltere Başbakanı Gordon Brown'ın eşi Sarah'nın, resmi davetlerde giydiği pahalı tasarım giysileri kiraladığı ortaya çıktı

09 Nisan 2009 03:00

İngiltere Başbakanı Gordon Brown'ın eşi Sarah'nın, resmi davetlerde giydiği pahalı tasarım giysileri kiraladığı ortaya çıktı.

Daily Telegraph'ın haberine göre, Sarah Brown, geçen haftaki G20 zirvesinde giydiği 9 bin sterlinlik ceketi de kiraladı.

Brown'ın yabancı liderlerle olan son davetlerde giydiği elbiseleri genellikle İngiliz modacı Amanda Wakeley'den kiraladığı, Meksika Devlet Başkanının ziyareti sırasında üstündeki giysinin de Amanda Wakeley imzalı olduğu bildirildi.

Brown'ın ayrıca Brett Lintner ile Graeme Black'in tasarımlarını kiraladığı, G20 zirvesinin resmi yemeğinde giydiği ceketin de bunlardan biri olduğu belirtildi.

Bayan Brown'ın bu tutumunun, eski Başbakan Tony Blair'ın eşi Cherie'den çok farklı olduğu, Cherie Blair'ın ünlü tasarımcıların diktiği binlerce sterlinlik giysileri indirimli veya bedava aldığı ve bundan dolayı da eleştirildiği belirtiliyor.

Giysi kiralamak, giysilerin satış fiyatının yüzde 10'una mal oluyor. Bayan Brown, genellikle Marks and Spencer ve New Look gibi orta halli firmaları tercih ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24