İngiltere First Lady'sinin giysileri kiralıkmış

İngiltere Başbakanı Gordon Brown'ın eşi Sarah'nın, resmi davetlerde giydiği pahalı tasarım giysileri kiraladığı ortaya çıktı.



Daily Telegraph'ın haberine göre, Sarah Brown, geçen haftaki G20 zirvesinde giydiği 9 bin sterlinlik ceketi de kiraladı.



Brown'ın yabancı liderlerle olan son davetlerde giydiği elbiseleri genellikle İngiliz modacı Amanda Wakeley'den kiraladığı, Meksika Devlet Başkanının ziyareti sırasında üstündeki giysinin de Amanda Wakeley imzalı olduğu bildirildi.



Brown'ın ayrıca Brett Lintner ile Graeme Black'in tasarımlarını kiraladığı, G20 zirvesinin resmi yemeğinde giydiği ceketin de bunlardan biri olduğu belirtildi.



Bayan Brown'ın bu tutumunun, eski Başbakan Tony Blair'ın eşi Cherie'den çok farklı olduğu, Cherie Blair'ın ünlü tasarımcıların diktiği binlerce sterlinlik giysileri indirimli veya bedava aldığı ve bundan dolayı da eleştirildiği belirtiliyor.



Giysi kiralamak, giysilerin satış fiyatının yüzde 10'una mal oluyor. Bayan Brown, genellikle Marks and Spencer ve New Look gibi orta halli firmaları tercih ediyor.