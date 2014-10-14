İngiltere, Filistin'i devlet olarak tanıdı

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası, Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin önergeyi 274 oyla kabul etti. Ancak Birleşik Krallık'ta devletleri hükümetin tanıması nedeniyle, karar sembolik bir anlam taşıyor.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, "Hükümetin Filistin Devletini tanımasına" ilişkin önergeyi 4 saat görüştü. Parlamenterler oturumda, Ortadoğu sorunu ve bölgenin geleceğine ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Filistin'in Dostları Grubu Başkanı Grahame Morris tarafından hazırlanan, "Parlamento, hükümetin İsrail devletinin yanı sıra Filistin devletinin tanınması gerektiğine de inanıyor" başlıklı önerge, görüşmelerin ardından oylandı. 274 milletvekilinin kabul oyu verdiği önerge hakkında, 12 milletvekili red oyu kullandı.

Oturumun başında konuşan Morris, "önergenin barışa doğru atılmış küçük ama sembolik olarak önemli bir adım" olduğunu ifade etti. Morris ayrıca, İşçi Partili milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'un önergedeki değişiklik teklifini kabul ettiğini dile getirdi. Straw önergenin, "İki devletli çözümü öngören müzakere sürecinin güvenceye alınması için, bir katkı olarak Filistin tanınmıştır" şeklinde değiştirilmesini istedi.

Birleşik Krallık'ta devletleri parlamento değil, hükümet tanıyor. Dolayısıyla oylama sonucunun bağlayıcılığı bulunmuyor ve sembolik nitelik taşıyor. Ancak kararın uluslararası etkilerinin olması ve İngiliz hükümetini, Filistin devletini tanıması için baskı altına sokması bekleniyor.

Cameron ve bakanlar çekimser kaldı

İngiltere Başbakanı David Cameron ile koalisyon hükümetini oluşturan Muhafazakar ile Liberal Demokrat Partilerin bakanları önergeyle ilgili çekimser kalmayı tercih etti. Cameron'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri ise "Ortadoğu sorununda iki devletli anlaşmaya ve barışa ulaşılmadan, sınırları belli olmayan Filistin'in devlet olarak tanınamayacağını" savundu.

Koalisyonun küçük ortağı Liberal Demokrat Parti'nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Nick Clegg parlamentodaki oturum başlamadan önce yaptığı açıklamada, partisinin Filsitin devletinin tanınmasına destek verdiğini ancak oturumun parlamentonun arka sıralarında bulunan milletvekillerince gündeme getirildiğini dolayısıyla Liberal Demokrat Partili bakanların çekimser kalacağını dile getirdi.



Muhalefetteki İşçi Partisi ise önergeye destek verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 2012'de Filistin'in "üye olmayan gözlemci ülke" statüsüne yükseltilmesi için oylama yapılmıştı. 138 ülke oylamada Filistin'in BM'deki statüsünün yükseltilmesi yönünde oy kullanırken, 9 ülke karşı çıkmış, 41 ülke ise çekimser oy vermişti. İngiltere çekimser oy kullanan 41 ülke arasında yer almıştı.

İsveç bu ay başında Filistin'i tanıma kararı almıştı. Dünyada 130'dan fazla ülke Filistin'i bağımsız bir ülke olarak tanıyor.