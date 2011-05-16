İngiltere: FIFA'dan ayrılabiliriz

T24 - İngiltere'nin spordan sorumlu bakan yardımcısı Hugh Robertson, ülkesinin Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)'dan ayrılabileceğini söyledi.





Katar, Dünya Kupası için FIFA'ya rüşvet mi verdi?





Hugh Robertson, FIFA'nın, kuruma yönelik yolsuzluk iddialarının üstüne gitmemesi halinde bu yola başvurabileceklerini belirtti.

Robertson, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Eğer FIFA'nın arzulanan değişimi kurum içinden yapamayacağı anlaşılırsa, ben de tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerim" dedi.

Hugh Robertson'ın açıklaması, İngiltere Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Lord Triesman'ın, FIFA İcra Kurulu'nun dört üyesini "rüşvet" istemekle suçlamasını izliyor.

Lord Triesman, bu kişilerin, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için verdikleri mücadelede kendilerine destek karşılığı, rüşvet istediklerini söylemişti.

Söz konusu kişiler arasında FIFA Başkan Yardımcısı Jack Warner da bulunuyor.

FIFA, İngiltere'nin de aday olduğu 2018 Dünya Kupası'nın organizasyonunu Rusya'ya, 2022 Dünya Kupası'nın organizasyonunu ise Katar'a vermişti.

İngiltere'nin spordan sorumlu bakan yardımcısı Hugh Robertson ise FIFA'ya, adaylık sürecinin daha şeffaf olmasını sağlama çağrısında bulundu.

Hugh Robertson FIFA'dan ayrıca, 2002'deki kampanya skandalı sonrası kurum içinde reforma giden Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni örnek almasını istedi.



FIFA Başkanı Sepp Blatter ise Dünya Kupası seçimlerine yönelik süreçte yanlış yapıldığına dair herhangi bir kanıtın kendilerine sunulması halinde derhal harakete geçeceklerini söylüyor.



İki Afrikalı yetkiliye de rüşvet suçlaması

Öte yandan Afrika futbolunun önde gelen iki yetkilisi de, Katar'ın zaferiyle sonuçlanan 2022 Dünya Kupası adaylık sürecinde rüşvet almakla suçlandı.

Katar'dan bir buçuk milyon dolar rüşvet almakla suçlanan kişiler, Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı İssa Hayatou ve kurumun İcra Kurulu üyesi Jacquas Anouma.

Rüşvet iddiaları, İngiltere'de Avam Kamarası'nın Kültür, Medya ve Spor Komisyonu'nun bir oturumunda dile getirildi.



Hayatou: İddialar uydurma

Avam Kamarası üyesi Damian Collins, İssa Hayatou ve Jacquas Anouma'nın rüşvet aldıklarının kanıtın olan belgelerin Sunday Times gazetesince kendilerine iletildiğini söyledi.

Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Issa Hayatou, oyunu Katar'a sattığı iddiasını reddetti. Hayatou açıklamasında iddiakları "tamamen uydurma" olarak niteledi.